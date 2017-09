El chavismo imputó a la esposa del dirigente opositor Leopoldo López

Las autoridades venezolanas abrieron un proceso judicial a la activista de derechos humanos Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López que está bajo arresto domiciliario, luego que la policía le decomisara una importante suma de dinero que llevaba en un automóvil propiedad de su familia. Tintori, quien está embarazada de su tercer hijo, dijo ayer en un video que difundió en su cuenta de Twitter que tras declarar en la policía judicial por el caso de los 200 millones de bolívares en efectivo (unos 61.500 dólares) que le incautaron esta semana, recibió una citación de un tribunal capitalino al que deberá acudir en condición de imputada.

Tintori fue citada para declarar el próximo martes. "No es delito tener dinero en efectivo en casa, así lo aclaré. Yo no soy funcionaria del gobierno, soy mamá, esposa, activista de derechos humanos. Buscan desprestigiarnos, los venezolanos conocen nuestra lucha, clara respetuosa. ¿Hasta donde va a llegar el régimen con este ataque?", preguntó Tintori, quien días atrás explicó que emplearía la suma incautada en atención médica de su abuela de 100 años, que está hospitalizada hace días. El presidente Nicolás Maduro se refirió al caso, señalando que se trata de un escándalo, pues los opositores critican al gobierno por la escasez de dinero en efectivo. "Ante la dictadura resistimos", dijo Tintori agregó que al gobierno no le basta tener preso a López.

La citación del tribunal se da un día después de que el fiscal general nombrado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, anunciara la apertura de una investigación por el caso tras el decomiso. López, quien pasó tres años detenido en una cárcel militar, recibió en julio una medida de arresto domiciliario mientras cumple su sentencia de casi 14 años. El dirigente opositor fue condenado en 2015 por promover unas protestas en la capital que dejaron tres fallecidos y varias decenas de heridos.

Visita de Zapatero

López fue visitado esta semana por el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. "Visitó a Leopoldo (...). Le pedí una vez más al presidente Zapatero libertad para todos los presos políticos. Son 590. Y le narré las torturas que viven nuestros presos y le dije: es urgente que paren las torturas", dijo Tintori durante un acto con familiares de opositores encarcelados y víctimas de violencia política.

El encuentro con López se produjo el miércoles, el mismo día en que el ex gobernante español se reunió con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para analizar la posibilidad de retomar un diálogo con la oposición. "No hay negociación y menos a espaldas del pueblo. Leopoldo jamás va a negociar de espaldas al pueblo", aseguró, sin embargo, Tintori. Rodríguez Zapatero impulsa desde hace varios meses un diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición para resolver la grave crisis política, que se agudizó tras la instalación el pasado 4 de agosto de una Asamblea Constituyente impulsada por el mandatario, sin participación de los opositores.