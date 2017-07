El chavismo elige constituyentes con el boicot de la oposición venezolana

"Trancazos". Manifestantes bloquearon calles de Caracas en desafío a la prohibición de las concentraciones públicas dispuesta por el gobierno.

Venezuela vivirá hoy una jornada especialmente tensa, en la que los simpatizantes del chavismo irán a las urnas para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente convocada por el gobierno y rechazada por más de dos tercios de los venezolanos, según una encuesta. En tanto, la oposición volverá a salir a las calles a protestar, desafiando la prohibición oficial.

Unos 19,4 millones de venezolanos están habilitados para escoger mañana a 364 constituyentes territoriales y 181 sectoriales, pero el proceso electoral es cuestionado por 72,2 por ciento de los ciudadanos, según una encuesta de la firma Datanálisis publicada por el diario caraqueño El Nacional, y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a no asistir a las urnas. La probable concurrencia a los centros de votación fue estimada en 25 por ciento por Datanálisis y en 10 por ciento por el politólogo chavista disidente Nicmer Evans.

El diputado oficialista Héctor Rodríguez pronosticó que hoy se producirá una asistencia "masiva" al evento electoral, lo que representará un "voto castigo" contra la dirigencia de la oposición que en buena medida vendrá de sus propias bases. "Mañana (por hoy) va a haber una alta participación del pueblo chavista, que quiere paz, y una alta participación del sector que no necesariamente siendo chavistas están cansados de la mentira y la violencia de la oposición", dijo.

Bloqueos

En tanto, la MUD convocó a realizar hoy una concentración en la principal autopista de Caracas y "trancazos" (bloqueos de calles) en los 23 Estados del país, así como "dejar en evidencia" en fotos y videos la que supone será una escasa concurrencia a la elección. "Tenemos que lograr la deslegitimación del proceso que ellos quieren imponer y demostrar que no doblaremos el espinazo ni nos rendiremos", pero "sin enfrentamiento de pueblo contra pueblo" porque "el adversario es el Estado, no nuestro hermano", afirmó el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, jefe del partido Voluntad Popular (VP). De ese modo, la oposición vuelve a desafiar al gobierno, que prohibió las manifestaciones públicas entre el jueves pasado y el martes próximo, aunque hasta ahora no agregó nuevas medidas de represión a las que ya viene implementando desde comienzos de abril.

La jornada de ayer transcurrió sin mayores variantes con respecto a cualquier día de los últimos meses, con choques aislados en los que tropas militares y policiales reprimieron manifestaciones y disolvieron bloqueos de calles y autopistas, en varios casos con la ayuda de balas de gomas, bombas de gas lacrimógeno y chorros de agua. "Vamos rumbo a una nueva era, era que va a tener como protagonista otra vez al pueblo de Venezuela", dijo Maduro a comienzos de mayo, al convocar a la Asamblea Constituyente no para que reforme la Carta Magna vigente sino para que redacte una nueva.

La Constitución que rige actualmente es la que resultó de la reforma impulsada en 1999 por el entonces presidente, Hugo Chávez. Los principales cuestionamientos al proceso constituyente se vinculan con el sistema de representación corporativa elegido para varios de sus integrantes y con el hecho de que no esté avalado por un referéndum, tal como lo exige la Constitución vigente. "Es un proceso sin convocatoria por el pueblo, que se lleva a cabo con menos auditorías, sin la tinta indeleble, utilizando subregistros electorales, sin respetar la proporcionalidad, la universalidad del voto ni la personalización del sufragio", afirmó Luis Rondón (h), el único de los cinco directores del Consejo Nacional Electoral (CNE) que no milita en el chavismo, en su cuenta de Twitter. "Este domingo (por hoy) se va a decidir si seguimos existiendo como república o si se instaura un sistema personalista y totalitario", dijo al diario digital Crónica Uno la fiscal general, la también chavista disidente Luisa Ortega Díaz, para quien el proceso constituyente "no contribuirá a la construcción de convivencia".

Temores

Por detrás de esas críticas, la oposición teme también que a partir de su poder "originario", la Asamblea Constituyente extienda el mandato de Maduro —que vence en enero de 2019— y aplace las elecciones para designar a su sucesor. Tras perder holgadamente en diciembre de 2015 las elecciones para la renovación del Parlamento, el chavismo denegó la realización de un referéndum revocatorio del mandato de Maduro; aplazó, hasta ahora sin fecha, los comicios de gobernadores que debieron efectuarse a fines de 2016, y aún no publicó el cronograma electoral de este año, que debería incluir también elecciones de alcaldes.

El proceso constituyente también fue rechazado por 98 por ciento de los más de 7,5 millones de venezolanos que votaron en la consulta popular no vinculante realizada hace dos semanas por decisión de la mayoría opositora del Parlamento. Desde entonces, la MUD radicalizó las protestas que casi cotidianamente viene efectuando desde abril, entre otras medidas con dos huelgas generales, una por 24 horas la semana pasada y otra por 48 horas esta semana. El ex jefe del gobierno español José Rodríguez Zapatero insistió ayer, tras reunirse en las últimas semanas con representantes del gobierno y la oposición, en la necesidad de reeditar una mesa de diálogo como la que fracasó en diciembre.

Nuevas sanciones

En la víspera de la elección de la Constituyente y luego de una semana con 48 horas de paro, muchos supermercados estaban abarrotados de personas ayer haciendo compras nerviosas, en un contexto de severa crisis económica con escasez de alimentos y medicinas y una alta inflación. Estados Unidos pidió a sus diplomáticos sacar a sus familias de Venezuela y Canadá recomendó a sus ciudadanos salir del país. La aerolínea Avianca canceló sus vuelos a Caracas, Air France los suspende desde hoy hasta el martes e Iberia hasta el miércoles.

Maduro, que acusa a la oposición de intentar un golpe de Estado con apoyo de Washington, ha desestimado la presión internacional contra la Constituyente, luego de que el gobierno estadounidense sancionara a 13 funcionarios y militares venezolanos, incluida la jefa del poder electoral, Tibisay Lucena.

