El canciller argentino dijo que a Maduro "parece no importarle una expulsión del Mercosur"

El canciller argentino Jorge Faurie ratificó que el Gobierno argentino "no reconoce el resultado de la votación" de la Constituyente en Venezuela porque, según dijo, "se hizo bajo un marco de ilegalidad", y advirtió que al presidente Nicolás Maduro "pareciera no importarle" que ese país pueda "ser expulsado del Mercosur".

"La Constituyente de Venezuela es ilegal porque no respeta ni su propia Constitución. Todo este marco hace que no reconozcamos los resultados", afirmó el funcionario en declaraciones a TN.





Fourie advirtió que "hoy en Venezuela no hay democracia" y deslizó la posibilidad de que ese país sea expulsado del Mercosur, aunque señaló que esa situación al presidente Maduro "pareciera no importarle". "A Maduro pareciera no importarle que se pueda expulsar a Venezuela del Mercosur. Hoy no hay democracia (en ese país), intentan disfrazarlo pero no es así", sostuvo el canciller.

El funcionario argentino señaló esta posibilidad pese a que hace una semana fracasó la intención del Gobierno argentino de expulsar a Venezuela del cuadro de integración regional, durante la cumbre de mandatarios realizada en Mendoza. "En la cumbre le mandamos una carta a Venezuela pidiendo que retome el diálogo, pero contestaron que ahora no están en condiciones de hacerlo", según recordó.