Duro revés para Trump: no pudo anular el Obamacare

Los republicanos, minados por los desacuerdos internos, fracasaron ayer en su intento de derogar en el Senado la Ley de Cuidado de Salud Asequible de 2010, conocida como Obamacare, lo que representa un duro golpe para el presidente estadounidense, Donald Trump, y pone fin a la campaña de siete años de su partido para revocar la ley sanitaria. En la madrugada de ayer, tres senadores republicanos, entre ellos John McCain, se sumaron a los demócratas en su oposición a la medida del proyecto de ley, que resultó con 49 votos a favor y 51 en contra. McCain, diagnosticado recientemente con un cáncer cerebral, se unió a otras dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, y a todos los demócratas para tumbar la propuesta, apodada "skinny bill" o "ley flaca", porque buscaba una derogación parcial de Obamacare.

Horas antes de la votación, que comenzó poco después de la 1 (las 2 de Argentina), Trump había animado en Twitter a los republicanos a sacar adelante el proyecto después de "7 años de espera". Tras la derrota de la "ley flaca", el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, convocó a los republicanos a "trabajar juntos para mejorar" la actual ley de salud. "Nadie dijo que el Obamacare es perfecto o que el sistema no necesita mejora; cambiémoslo, mejorémoslo, pero no tomes solo un cuchillo y lo destruyas sin poner nada en su lugar", dijo Schumer. Alabó el "coraje" de McCain y de las dos senadoras republicanas que votaron en contra, y se mostró optimista de que este nuevo fracaso para Trump represente "un punto de inflexión" y dé paso a una negociación "bipartidista". "Espero que, viendo que no pudo hacer mucho a su manera, lo haga de manera diferente", indicó, al subrayar su esperanza de que el voto "fuera un momento mágico para que cambie todo". Schumer evaluó que lo primero es que ambos partidos trabajen en "estabilizar el mercado de seguros", para después "sentarse e intercambiar ideas" en "una serie de audiencias".

"Dejemos que el sistema colapse"

El demócrata criticó la respuesta de Trump al voto en varios mensajes de Twitter, por considerar que no fueron "presidenciales". "(Trump) dijo «vamos a dejar que el sistema colapse». Eso es pequeño, no es lo que hace un presidente, vamos a dejar que la gente sufra porque estamos enfadados (...) la idea del sabotaje solo le va a perjudicar a él y a muchos ciudadanos", señaló.

Quien también reaccionó al voto en el Senado fue el presidente de la Cámara de Representantes (Diputados), el republicano Paul Ryan, quien dijo estar "decepcionado y frustrado" de que el Senado "fuera incapaz de alcanzar un consenso", a diferencia de la Cámara baja, que aprobó su propia propuesta sanitaria para derogar Obamacare en mayo pasado. "Pero no debemos rendirnos. Animo al Senado a continuar trabajando hacia una solución real que mantenga nuestra promesa", remarcó Ryan en un comunicado en el que también llamó a trabajar en una "histórica reforma impositiva" para los próximos meses.