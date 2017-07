Donald Trump se burla con violencia de la CNN en un videomontaje

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escaló su confrontación con los medios de comunicación y en especial con la CNN, al publicar en Twitter un video editado en el que golpea a una persona que lleva sobre su cara el logo del canal de noticias. El video se volvió viral y la propia CNN lo difundió bajo el título: "El presidente Trump le pega a CNN con un tuit infantil". Trump, agregó, "estimula la violencia contra los periodistas". El video fue el tema obligado de los programas políticos de los domingos, tradicionales en Estados Unidos.

"En lugar de prepararse para el próximo viaje a Europa y su encuentro (con Vladimir) Putin, asume posturas infantiles que no están a la altura de su rol. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. El deberá comenzar a hacer el suyo", comentó la CNN. "Es un día triste cuando el presidente de Estados Unidos alienta la violencia contra los periodistas". El video es un montaje hecho a partir de un show de 2007,"La Batalla de los Billonarios", en el que Trump aparece brevemente para golpear al dueño de la franquicia de lucha libre World Wrestling Entertainment, Vince McMahon, en un combate guionado. Una década después, Trump lo utilizó de manera poco "presidencial" como metáfora de su pelea con CNN.

Uno de los primeros en reaccionar fue el ex vocero de George Bush, Ari Fleischer. "Para algunos será divertido. Yo lo encuentro de pésimo gusto. Nunca me disgustó una buena «batalla» con la prensa. Es parte de nuestra democracia tener opiniones distintas. Pero esto es demasiado", afirmó el vocero de Bush entre 2001 y 2003. Fleischer pidió "resetear" la relación entre la Casa Blanca y los medios de comunicación, que es pésima. "La prensa haría bien siendo más gentil con Trump, pero Trump debería bajar el tono", aseguró. En el canal ABC, la comentarista Ana Navarro no dudó en acusar al presidente de "incentivar a la violencia". "Va a conseguir que maten a alguien en los medios". El veterano periodista Dan Rather calificó al video como "un ataque simbólico a la CNN" y advirtió que el país está frente a una "peligrosa degradación de nuestras instituciones democráticas".

Desde que era candidato presidencial, el actual mandatario respondió a las críticas de la prensa con ataques, muchos de ellos personalizados, que cuestionaban la veracidad de periodistas y medios. Trump ganó las elecciones de noviembre pasado con los medios principales en su contra. Una de las frases que logró imponer en el debate político fue el de "la verdad alternativa" y las "noticias falsas", las "fake news" que Trump denuncia. Esta semana, Trump lanzó un ataque contra los dos periodistas que conducen el programa de la mañana del canal MNSBC. Llamó "loco" al conductor y descalificó a su compañera por hacerse una cirugía estética. Pasados más de cinco meses en el poder, Washington se está acostumbrando a la personalidad irreverente y políticamente incorrecta del presidente. Sin embargo, el video de ayer podría haber cruzado una barrera. Pero ayer Trump redobló la apuesta en Twitter y defendió su conducta como "presidencial, pero del día de hoy".

Un ex vocero presidencial republicano y famosos periodistas deploraron el violento video que tuiteó Trump