Dimitió el vicepresidente de Uruguay, que era investigado por corrupción

El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, presentó ayer renuncia "indeclinable" a su cargo, sumido en un escándalo por el uso de tarjetas corporativas oficiales y de un título académico que no tenía. Sendic informó que dejaba el cargo luego de que el Tribunal de Conducta Política (tribunal ético) del oficialista Frente Amplio determinara que había incurrido en un "proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos" y lo acusara de mentir en sus explicaciones. "Presenté ante el Plenario del Frente Amplio mi renuncia indeclinable a la vicepresidencia. Se lo comuniqué también al presidente Tabaré Vázquez", escribió Sendic en su cuenta de Twitter. Esta es la primera vez que renuncia un vicepresidente en Uruguay y la Constitución no establece cómo debe ser el procedimiento. El constitucionalista Martín Risso dijo que Sendic debería presentar la renuncia por escrito ante la Asamblea General del Parlamento, que presidía hasta ayer, y debería votar si la acepta o no.

El más reciente escándalo que lo involucra estalló en junio cuando el semanario Búsqueda informó que entre 2010 y 2013, mientras presidió la petrolera estatal ANCAP, uso tarjetas de crédito corporativas para comprar objetos que poco tenían que ver con su gestión. El hoy vicepresidente, senador y presidente del Parlamento también compró en joyerías, tiendas de artículos electrónicos y de souvenirs. Luego, en el libro "Sendic. La carrera del hijo pródigo", las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero publicaron los facsímiles de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Ante el Tribunal de Conducta Política de su partido, Sendic no pudo explicar por qué hizo una compra en una mueblería y colchonería: "A mí me parece muy rara esa compra", se limitó a declarar. Tampoco dio explicaciones sobre compras en otras tiendas y supermercados.

Más allá de sus compras con las tarjetas de la empresa, la gestión de Sendic al frente de ANCAP dejó tal déficit que en 2016 el Parlamento debió aprobar una inyección de capital en la empresa de 872 millones de dólares para evitar su quiebra. Dichas pérdidas provocaron un escándalo incluso dentro del oficialismo. El actual ministro de Economía, Danilo Astori, responsabilizó del caso a Sendic y al anterior presidente José Mujica (2010-2015).

Sendic se defendió argumentando que el déficit se originó por fuertes inversiones necesarias supuestamente realizadas por ANCAP. Sin embargo, tres partidos opositores presentaron una denuncia judicial alegando que hubo posibles actos de corrupción. Se comprobó, por ejemplo, que la petrolera pagó publicidad en una radio que no existía. También hizo una campaña publicitaria millonaria en televisión con un eslogan que luego Sendic usó como propio en la campaña electoral. El caso aún se estudia. El desprestigio del vicepresidente comenzó en 2016 cuando admitió que no es licenciado en genética humana aunque así se presentó durante años. "Lo que hice fue una preparación para la docencia genética, que era un curso rápido", le dijo al diario El Observador en febrero de 2016. Luego Sendic se embarcó en explicaciones contradictorias y dijo que presentaría el título, cosa que no ocurrió. Incluso dejó en falsa escuadra a la senadora Lucía Topolansky, esposa del ex presidente Pepe Mujica, quien en su defensa dijo haber visto el título que nunca apareció. Denunciado por "usurpación de título" académico en la Justicia, terminó exonerado porque en Uruguay, la formación que decía tener no existe y por lo tanto no podía usurparla.

Blanco permanente de críticas

La sumatoria de denuncias hizo de Sendic blanco permanente de la crítica de sus propios compañeros, la oposición, la prensa y las redes sociales. "Es el bullying más fantástico que he visto en mi vida y me causa asombro el ensañamiento", señaló el presidente Tabaré Vázquez en julio. Sin embargo, conforme sectores y personalidades de la gobernante coalición Frente Amplio se sumaron a los cuestionamientos, Vázquez moderó su discurso y dijo que aceptaría su renuncia si la presentaba.

Según la Constitución, Sendic debería ser sustituido por el senador de la lista más votada en las últimas elecciones nacionales, es decir, el ex presidente José Mujica. Sin embargo, Mujica estaría inhabilitado para asumir debido a que la reelección está prohibida en Uruguay y en consecuencia no podría suplir al presidente Vázquez en caso de necesidad. La esposa de Mujica, la senadora Topolansky, es quien sigue en la línea de sucesión.

En medio de la conmoción política que sacude a Uruguay, "Pepe" Mujica instó a la reflexión. El ex presidente pidió dimensionar la escala de lo ocurrido en su país y lo hizo a través de una comparación. "Ahora, ojo, en Brasil aparecen bolsones de plata, en frente (por Argentina) unas monjitas tiran unos bolsones de plata, y nosotros discutimos unos calzoncillos, démosle dimensiones a las cosas, por favor", sostuvo Mujica.