Desigualdad y ola de refugiados, los puntos débiles de la exitosa era Merkel

La creciente desigualdad en la distribución del ingreso en Alemania, una potencial escasez de mano de obra por el envejecimiento de la población, el sistema previsional y la llegada masiva de refugiados se instalaron como las principales preocupaciones económicas durante la campaña electoral de la principal potencia de la Unión Europea.

Los ciudadanos de la cuarta potencia económica mundial y la economía más grande de Europa elegirán este domingo a sus autoridades federales y, según todos los sondeos, la canciller democristiana Angela Merkel será la amplia ganadora y asumirá su cuarto mandato consecutivo al frente del país. Tanto el socialdemócrata SPD como los demás partidos quedarían muy lejos de la coalición democristiana CDU-CSU de Merkel. Tal como viene ocurriendo desde 2005 cada cuatro años.

Alemania registra desde hace siete años un crecimiento anual sostenido. En 2014 el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó 1,9 por ciento, en 2015 creció un 1,7 por ciento y, el año pasado, volvió a escalar hasta un 1,9 por ciento. Números que pueden parecer modestos entre los países emergentes, en una Europa aletargada hace décadas, son porcentajes de mucho valor. Además, el Banco Central de Alemania (Bundesbank) prevé que, al cierre de este año, el PBI registrará un aumento superior a 1,9 puntos porcentuales.

Sin embargo, esta economía en expansión tiene como contracara un incremento significativo de la brecha entre ricos y pobres, y una falta de flexibilidad del mercado laboral para absorber a nuevos trabajadores, una necesidad en un país con una población cada vez más vieja y que recibió sólo en 2015 alrededor de un millón de refugiados de Siria, Irak y Afganistán. El ingreso masivo de inmigrantes que huían de las guerras en esos países causó críticas y tensiones dentro de la propia coalición de Merkel. También atizó el racismo y la xenofobia, a la base del crecimiento de la extrema derecha. Pero Merkel se mantuvo firme en la apertura todo lo que pudo, alegando sus valores cristianos de solidaridad con el más débil. Merkel es hija de un pastor luterano.

Coeficiente de Gini

Según una reciente investigación del Instituto Alemán de Investigación Económica, el coeficiente de Gini, el indicador que mide la concentración del ingreso —cero significa que todos los individuos tienen el mismo nivel de ingreso y uno, que la riqueza está concentrada en una sola persona—, creció significativamente en los últimos años. El año pasado el coeficiente de Gini escaló a 0,30, un aumento significativo desde el 0,25 registrado en 2005, año en el que asumió Merkel. Pese a esto, el coeficiente de Gini de Alemania sigue siendo mucho mejor que el de la gran mayoría de países desarrollados, desde Francia a Estados Unidos.

En 2014, una investigación del Bundesbank confirmó esta tendencia, al revelar que el 10 por ciento más rico de los hogares alemanes poseía casi el 60 por ciento de la riqueza neta del país. Inversamente, el 50 por ciento de los alemanes más pobres concentraban apenas el 2,5 por ciento de la riqueza del país. Pero en términos absolutos, la situación económica bajo Merkel de los alemanes mejoró. Según el Bundesbank, el patrimonio promedio familiar ronda los 60.400 euros, lo que representa un crecimiento de unos 9.000 euros con respecto a 2010. El principal rival electoral de Merkel, el socialdemócrata Martín Schulz, advirtió en el único debate televisivo de la campaña electoral: "Alemania es un país rico, pero no a todo el mundo le va bien". Schulz se apresta a perder por 37 por ciento a 22 por ciento este domingo ante las listas de Merkel, según los últimos sondeos.

El año pasado, el jefe del Instituto Alemán de Investigación Económica y ex analista del Banco Central Europeo, Marcel Fratzscher, publicó "Lucha por la distribución", un libro en el que sostiene que el Estado de bienestar alemán no es más que "una ilusión" y que la "economía social de mercado" alemana ya no existe. Mientras la desigualdad es uno de los puntos débiles de Merkel, la caída de la desocupación es una de sus banderas más fuertes. Cuando asumió en 2005, había unos cinco millones de desocupados; hoy, esa cifra se redujo a la mitad. En 2016, el desempleo fue de 4,3 por ciento, el nivel más bajo de los últimos 25 años. Alemania no padece el "mal oscuro" del desempleo crónico.

El gran desafío es ampliar aún más el mercado laboral para permitir la integración de más de 1,3 millones de refugiados que llegaron desde 2015 y desataron el mayor crecimiento electoral de la extrema derecha desde la posguerra. Al mismo tiempo, el gobierno alemán deberá frenar el envejecimiento de la población.Un cambio demográfico va conllevar a un aumento del gasto público destinado al sistema previsional.

enseñanza creativa