Delegados de Maduro y la oposición exploran el diálogo en Dominicana

La delegación del gobierno venezolano en República Dominicana confió ayer en que pronto podría alcanzar un acuerdo con la oposición, pero los dirigentes antichavistas aseguraron que aún no se establecido un diálogo y reiteraron sus condiciones para sentarse a la mesa de negociaciones. "Creo que estamos en un momento estelar", dijo a periodistas Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y quien encabeza la delegación nombrada por el presidente Nicolás Maduro. El funcionario explicó a su arribo a Santo Domingo que comenzaría "un proceso de diálogo" con la oposición e incluso consideró que "estamos cerca de resolver algunos de los puntos álgidos". Según Rodríguez, existen condiciones "para acercarnos a un acuerdo" pero rechazó detallar los puntos de la agenda. "La única vía para Venezuela es el diálogo, es la paz", agregó la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, quien también forma parte de la delegación.

Mediación de Zapatero

Ambos funcionarios arribaron a Santo Domingo por invitación de la Cancillería dominicana y del ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para "propiciar un proceso de concertación" entre el gobierno y la oposición en busca de soluciones a la crisis política que atraviesa Venezuela. El gobierno dominicano se abstuvo de detallar si el presidente Danilo Medina participará en las conversaciones. Desde Caracas, el dirigente y diputado opositor Henry Ramos Allup dijo que los miembros de la oposición que viajaron a Dominicana reiterarán las peticiones de fijar un calendario electoral definitivo, resolver la crisis humanitaria, liberar a los presos políticos y respetar las instituciones, entre ellas, la Asamblea Nacional. "Si eso no es posible no va a haber diálogo alguno", aseguró. "La gente de la oposición que está en República Dominicana en este momento no está dialogando con el gobierno", explicó. De acuerdo con Ramos Allup, la delegación opositora se reunirá con Medina para explicarle la situación del país y sus reclamos.