Corea del Norte afirma que probó con éxito un misil balístico intercontinental

Corea del Norte anunció ayer que lanzó y probó por primera vez con éxito un misil balístico intercontinental (ICBM), lo que supondría un gran avance en el programa armamentístico del gobierno régimen y un desafío directo al presidente estadounidense, Donald Trump, que había afirmado a principios de año que tal ensayo no sucedería. A sólo tres días de la cumbre del G-20, que reunirá en la ciudad alemana de Hamburgo a los líderes de las principales potencias y de los países emergentes, y en el día del aniversario de la Independencia de Estados Unidos, el ensayo norcoreano potencia la escalada de tensión internacional en torno a la Península de Corea. El ejército norcoreano disparó el proyectil en torno a las 9.40 hora surcoreana (21.40 del lunes en Argentina), desde la base aérea de Panghyon, en la provincia de Pyongan del Norte, revelaron fuentes militares de Corea del Sur y Japón. Horas después, un anuncio leído en el canal de televisión estatal norcoreano KCTV indicó que el proyectil era un ICBM bautizado Hwasong-14, que alcanzó una altura máxima de 2.802 kilómetros y recorrió 933 kilómetros en 39 minutos hasta caer en el mar Oriental, como los coreanos llaman al mar de Japón. De confirmarse, el ensayo supondría un importante avance para el programa armamentístico norcoreano que, como recordó a principios de año el líder Kim Jong-un, pretende desarrollar misiles ICBM (proyectiles que pueden recorrer más de 5.500 kilómetros) capaces de equipar bombas nucleares y alcanzar territorio estadounidense.

Sin confirmación

Aunque los datos sobre el apogeo y la distancia recorrida por el misil concuerdan con los obtenidos por la inteligencia militar estadounidense, surcoreana y japonesa, ninguno de los tres países aliados confirmó aún oficialmente que se trata de un ICBM. No obstante, la cadena de noticias estadounidense Fox News afirmó que una fuente del Comando Pacífico de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que no fue identificada, confirmó que se trató de un ICBM, aunque no dio detalles. Algunos expertos consideraron que los datos de vuelo se podrían corresponder con los de un ICBM capaz de recorrer en torno a unos 6.000 kilómetros, lo que pondría a tiro para Corea del Norte el Estado de Alaska, aunque no otros puntos más poblados de Estados Unidos.

En este sentido, Rusia puso en duda que el ensayo fuera con misiles de esas características. El Ministerio de Defensa ruso señaló que "los parámetros de vuelo se corresponden con las características de un cohete balístico de alcance medio". Antes, el Comando del Pacífico Estadounidense (Pacom) también señaló en un comunicado que se trataría de un misil de alcance intermedio (IRBM), aquellos capaces de recorrer entre 3.000 y 5.500 kilómetros, pero agregó que estaba intentando verificar la información. La altura alcanzada ayer por el proyectil sería la mayor lograda por un misil norcoreano sin contar los hitos marcados por sus cohetes espaciales Unha-3 y Kwangmyongsong, que emplean tecnología propia de un ICBM y con los que Pyongyang puso en órbita distintos satélites. "Una vez más, Corea del Norte sigue presionando con un lanzamiento de misil. Eso muestra que ignoró las repetidas advertencias por parte de la comunidad internacional", indicó el premier japonés, Shinzo Abe.

A los mensajes de condena de los jefes de gobierno de Corea del Sur y Japón, se sumó Trump con un mensaje en la red social Twitter. "¿No tiene este tipo nada mejor que hacer con su vida? Difícil creer que Corea del Sur y Japón vayan a aguantar mucho más. Quizá China haga un movimiento de peso en Corea del Norte y ponga fin a este sinsentido para siempre", escribió Trump.

Un día antes, Trump habló telefónicamente con el presidente chino, Xi Jinping, y le comunicó que estaba dispuesto a actuar por su cuenta para presionar a Pyongyang a poner fin a su carrera armamentística. China, lo más parecido a un aliado que tiene Corea del Norte, también se mostró contrario al lanzamiento y pidió al gobierno de Kim que detenga las acciones que supongan una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. "Urgimos a Corea del Norte que detenga esas acciones y cree las condiciones necesarias para reanudar las conversaciones" diplomáticas sobre la pacificación y desnuclearización de la península coreana, afirmó un vocero de la Cancillería china, Geng Shuang.

El Consejo de Seguridad de la ONU amplió las sanciones contra Pyongyang debido al lanzamiento de misiles, una etapa necesaria, según analistas, para el desarrollo del programa nuclear norcoreano. Las sanciones no desanimaron al régimen de Kim, por el contrario, en los primeros meses de este año realizó 11 ensayos, incluido el de ayer.

Los misiles intercontinentales cuentan con un cohete de lanzamiento, un sistema de dirección incorporado y están equipados con varias ojivas. Tienen un alcance de al menos 5.500 kilómetros e incluso más de 10.000 kilómetros. A la vez, alcanzan en poco tiempo velocidades de hasta 30.000 kilómetros por hora. Además, llevan acopladas entre dos y tres plataformas de propulsión que se van activando una detrás de otra para aumentar su alcance. Pueden funcionar con combustible sólido o líquido. Cuando el cohete de lanzamiento se queda sin combustible se desprende y cae a la Tierra o se destruye en la atmósfera. Entonces la cabeza del misil —comparable a una bala de cañón— continúa describiendo una parábola en el espacio a una altura de hasta 1.000 kilómetros y vuelve a entrar en la atmósfera poco antes de alcanzar su objetivo.

Estos misiles se asocian normalmente con las cabezas nucleares, pero teóricamente pueden llevar también otras armas de destrucción masiva como químicas o biológicas. Hasta hace unos años, los únicos países que tenían misiles con un alcance de más de 10.000 kilómetros eran China, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido.

