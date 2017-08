Colombia: 150 mil venezolanos se quedan sin residencia legal

La crisis económica y política de Venezuela ha creado este año un flujo sin precedentes de exiliados, en especial hacia los países vecinos, Colombia en especial. Ayer, el departamento de Migración de Colombia, emitió un informe sobre el desplazamiento de venezolanos en la zona de frontera que señala que a más de 150.000 venezolanos en suelo colombiano se les extinguió el permiso de permanencia. Un drama extra para quienes han debido escapar de su país escapando del hambre o del gobierno de Nicolás Maduro.

"De acuerdo con los cálculos de Migración, dentro del territorio nacional permanecen en la actualidad un poco más de 153.000 ciudadanos venezolanos a quienes ya se les venció su permiso temporal de permanencia, así como cerca de 50.000 más a quienes estarían próximos a vencérseles y estarían en permanencia irregular", alerta el informe, que cita el diario de Caracas El Nacional. El organismo migratorio colombiano explicó que cuando un ciudadano extranjero ingresa al país a través de un puesto de control habilitado sellando su pasaporte, se le otorga un permiso de estadía por 90 días, que puede ser prorrogado por otros 90 días para un total de 180 días al año. "De los 263.331 ciudadanos venezolanos que habían ingresado durante los primeros seis meses de este año a Colombia, al 30 de junio ya habían salido del territorio nacional 228.380 personas", agrega el informe de Migración de Colombia.Números enormes que además de la crisis que sufre Venezuela evidencian que la gran mayoría de los exiliados venezolanos optan por seguir camino hacia un tercer país. La autoridad colombiana indica al respecto que el ingreso de venezolanos a Colombia para usarlo como "puente" hacia terceras naciones, se mantiene. Los principales países de destino son Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Chile. Argentina también es uno de los destinos más buscados.

"Tras depurar nuestra base de datos, logramos identificar un número alto de ciudadanos venezolanos que permanecen de forma irregular en el territorio nacional, debido a la situación que vive Venezuela. Nosotros como gobierno no podemos ser ajenos a la realidad que vive el pueblo venezolano y mucho menos cerrarles las puertas a un país hermano", señaló Christian Krüger, director de Migración en el informe. Un mensaje de alivio para quienes saben que sus permisos de residencia han vencido. Para superar esta situación Colombia ha implementado el "Permiso Especial de Permanencia", que regulariza la situación migratoria de venezolanos en Colombia y hasta les permite trabajar. Sin embargo, esto ha ocasionado otros inconvenientes. "No podemos ocultar que hemos encontrado algun ‘vivo' que se aprovecha de la situación de estos extranjeros para sacar provecho y no pagarles lo que les corresponde", indicó Krüger.

Hasta hoy, Colombia ha registrado 632.673 ciudadanos venezolanos usuarios de la llamada "Tarjeta de Movilidad Fronteriza", documento que se requiere para pasar la frontera y desplazarse hasta una distancia corta en territorio colombiano. El 51 por ciento de personas que tramitaron esta tarjeta residen en el estado venezolano de Táchira, 11.7 por ciento en el de Zulia, 5.1 por ciento en Mérida, 5.0 por ciento en Barinas y 4.1 por ciento en Carabobo. De esta cifra de 632.673 personas, 56 por ciento manifestó que ingresaba a la zona de frontera colombiana a comprar alimentos, 17 por ciento para visitar familiares, 8 por ciento por turismo, 6 por ciento para realizar actividades no remuneradas, 4 por ciento trabajos agrícolas e industriales y 2 por ciento para comprar medicamentos.

Este éxodo fronterizo registra un promedio de ingresos diarios de 36.000 venezolanos y la salida de casi 32.000 por los puestos fronterizo bajo control estatal.

