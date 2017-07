Chile: primarias de resultado previsible con el oficialismo ausente

Chile protagonizó ayer unas elecciones primarias de las que estuvo ausente la principal coalición del país, la gobernante Nueva Mayoría. Los resultados confirmaron los sondeos previos: con un 74,79 por ciento de mesas escrutado, el ex mandatario de derecha Sebastián Piñera se imponía con comodidad en su coalición Chile Vamos con 56,92 por ciento. En el otro lado del espectro ideológico, la periodista Beatriz Sánchez obtenía 68,39 por ciento de las preferencias en la nueva formación Frente Amplio. La competencia definió a los candidatos de ambas formaciones para las elecciones presidenciales del próximo 19 de noviembre.

En la derechista Chile Vamos competían contra Piñera Manuel José Ossandón, que rondaba el 28 por ciento de votos, y José Antonio Kast, que alcanzaba algo más del 13 por ciento. Estos resultados consolidan a Piñera como el candidato de la derecha, que espera recuperar La Moneda, que justamente Piñera entregó a la actual mandataria Michelle Bachelet hace casi cuatro años. La crisis interna de la Nueva Mayoría, que nació como una ampliación a la izquierda de la antigua Concertación, permitió el reciente nacimiento del Frente Amplio, en especial el liderazgo de la periodista Beatriz Sánchez, que ayer se impuso con holgura a su contrincante interno, el sociólogo Alberto Mayol. Este obtenía un 30 por ciento de votos contra casi 70 por ciento de Sánchez.

Explica el diario La Tercera que, tras estas primarias presidenciales, comienza la verdadera y ardua carrera por llegar a La Moneda. Hasta ahora, son once los candidatos que irían a la primera vuelta del próximo 19 de noviembre.Cabe destacar que los candidatos que aspiren a competir como independientes, tienen plazo hasta el 21 de agosto para reunir las 33 mil firmas que exige el organismo electoral.

El trasfondo de estas primarias es la ausencia de la Nueva Mayoría, una anomalía que nace de su crisis interna. Alejandro Guillier, el periodista que se postuló con el apoyo del Partido Socialista, forzó el retiro del histórico ex presidente Ricardo Lagos. Pero poco después el otro partido mayoritario de la Nueva Mayoría, la Democracia Cristiana, no aceptaba ir a las primarias contra Guillier y postulaba por su cuenta a su candidata, Carolina Goic. Ambos competirán en el primer turno del 19 de noviembre. Una ruptura histórica, que no registra antecedentes, mientras a la aún joven Nueva Mayoría ya todos la dan por muerta.