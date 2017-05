Borges: "Comienzan a verse fracturas en el chavismo"

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, el líder opositor Julio Borges, aseguró en una entrevista publicada ayer por el diario español El País que comienzan a verse "fracturas" en el Ejecutivo de Nicolás Maduro. "En la medida que el gobierno se ha salido de la Constitución, ha dado un golpe de Estado y hay presión en la calle, se comienzan a ver contradicciones internas", dijo al rotativo en una entrevista durante su visita a Washington. "La Fiscal General defiende una posición de principios y la legitimidad de la Constitución. Comienzan a haber diputados afines al régimen que se distancian del gobierno. E incluso ocurre entre las fuerzas armadas. El esfuerzo que hacemos de calle, de más de 35 días de manifestaciones, ha creado un terremoto interno de contradicciones que son fundamentales para un cambio en el país", añadió.

En un momento de gran tensión política y social en Venezuela, con cerca de 40 muertos en las recientes protestas contra el gobierno de Maduro, Borges abogó por "el triunfo" de la oposición en Venezuela como único escenario posible y aseguró que, en caso de llegar al poder, no cambiarán "una dictadura por otra". "Los casos se revisarán uno a uno, no vamos a hacer una caza de brujas. Sino que devolveremos el poder a la rama judicial como parte del proceso para restaurar la democracia. No me toca a mí decidir si vamos a juzgar o no a Maduro", dijo.

Borges rechazó una nueva negociación y aseguró que la celebración de elecciones "es la mejor solución". "El voto es el diálogo en el que todos los venezolanos hablan", añadió sobre los posibles comicios.

Descartó por otro lado que pueda haber una guerra civil en Venezuela. "Ya no somos un país dividido en bandos. Ahora es un solo pueblo unido frente a un régimen que decidió hacerse con el poder y quitarle los derechos a los venezolanos", señaló.