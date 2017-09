Bill Clinton escribió una novela que será llevada a la televisión

La primera novela del ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton, "The President is Missing" (El presidente ha desaparecido) será llevada a la televisión, en formato de serie, por Showtime, informó esa cadena.

La obra literaria, que Clinton escribió en coautoría con el famoso escritor James Patterson, cuenta la historia de un presidente que desaparece misteriosamente. La novela saldrá a la venta en junio, lo que convertirá a Clinton en el primer presidente que escribe una novela. "Estoy disfrutando realmente de escribir el libro y de trabajar con Jim", dijo Clinton. "No aguanto la ansiedad de ver cómo Showtime dará vida a los personajes", añadió. El libro es una novela de intriga sobre la desaparición de un presidente y ofrece una mirada del drama que sucede entre bastidores de los más altos poderes. Showtime, que no ha dado fechas del estreno televisivo, destacó que el libro promete ser una "experiencia arrolladora" que "se transformará perfectamente en una serie de acción de relevancia política". La novela, según explicaron los autores, cuenta con detalles de información privilegiada que sólo un presidente puede conocer. "Trabajar en un libro sobre un presidente de turno, aprovechándome de lo que conozco del trabajo y la vida en la Casa Blanca y cómo funciona Washington, ha sido muy divertido", aseguró Clinton. El ex presidente ha escrito varios libros de ensayo. Patterson ha vendido más de 380 millones de libros.