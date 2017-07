Argentina desconoce una "elección ilegal que no respeta la voluntad popular"

El gobierno argentino afirmó que "no reconocerá los resultados" de la "elección ilegal" de la asamblea constituyente en Venezuela, al considerar que "no respeta" la "voluntad popular", sino que "sólo procura asegurar la continuidad del actual régimen", que encabeza el presidente Nicolás Maduro.

"La Argentina no reconocerá los resultados de esa elección ilegal. La elección de hoy no respeta la voluntad de más de siete millones de ciudadanos venezolanos que se pronunciaron en contra de su realización", enfatizó la Cancillería en un comunicado. En tanto, el Ejecutivo argentino pidió al gobierno chavista "respetar la voluntad popular" y que "cese la represión de quienes se manifiestan para hacer oír sus voces". "El gobierno argentino lamenta que el gobierno venezolano, desoyendo los llamados de la comunidad internacional, incluyendo el de los países del Mercosur, haya proseguido con la elección a una asamblea constituyente que no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de ese país", manifestó.

En ese marco, destacó que "el gobierno argentino hace un llamamiento para que el gobierno venezolano cese la represión de quienes se manifiestan para hacer oír sus voces y para asegurar el respeto de la voluntad popular mayoritariamente contraria a esta elección que sólo procura asegurar la continuidad del actual régimen, violencia que ya ha causado más de cien muertes". "Argentina reafirma que es necesario un proceso de diálogo de todos los venezolanos —gobierno y oposición— en libertad y sin restricciones, que permita restablecer el orden democrático, con la vigencia de las instituciones sobre las que se sustenta, incluyendo el llamado a elecciones en todos los niveles", concluyó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De esta forma, Argentina se sumó a otros países de América y Europa que se expresaron en el mismo sentido. Perú, Colombia, México y Panamá ya habían anunciado que desconocerán la Constituyente. Ayer se sumaron Brasil, España, Chile y Costa Rica, entre otros. Trece países miembros de la OEA habían instado esta semana a Maduro a suspender la elección: Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Estados Unidos anunció además la imposición de sanciones contra 13 funcionarios del Estado venezolano y podría sumar más medidas ante la ola represiva de ayer y la realización de la elección.

Del otro lado aparece el presidente boliviano, Evo Morales, quien ha dicho que se mantendrá leal gobierno de Maduro. Cuba es otro aliado del régimen chavista.