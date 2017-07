Apenas uno de cada veinte brasileños apoya al presidente Michel Temer

El índice de aprobación del presidente de Brasil, Michel Temer, tocó su piso más bajo, al registrar apenas un 5 por ciento, mientras un 87 por ciento de las personas consultadas afirmó que no confía en el mandatario, de acuerdo con un sondeo que publicó ayer la firma Ibope. Las cifras se conocen a pocos días de que la Cámara de Diputados vote sobre si la denuncia de que Temer avaló el pago de sobornos de parte del frigorífico JBS debería derivarse al Supremo Tribunal Federal (STF), donde podría ser sometido a juicio.

El índice de aprobación al gobierno marcó 10 por ciento en la consulta que hizo Ibope a fines de marzo, pero aquella encuesta se realizó antes de que Temer se viera implicado en un escándalo por acusaciones de recepción de sobornos. El apoyo a Temer (uno de cada veinte brasileños lo respalda) es inferior incluso que al 9 por ciento que registró la ex presidenta Dilma Rousseff en una encuesta de Ibope de fines de 2015, el peor resultado de la destituida mandataria. Un 52 por ciento de los entrevistados dijo que la gestión de Temer es peor que la de Rousseff.

La Cámara de Diputados de Brasil votará el miércoles sobre las acusaciones de corrupción contra el presidente, y se necesita que dos tercios del cuerpo acepten los cargos para que la denuncia pase al STF. Con todo, se espera que Temer sobreviva la votación. El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, anticipó que presentará al menos dos recursos más contra Temer en las semanas próximas, lo que obligaría al Congreso a volver a votar para proteger al presidente y, si eso ocurre y el STF acepta ver los cargos, Temer sería suspendido. En el sondeo difundido ayer, encargado por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) —la mayor organización privada del sector—, se entrevistó a 2.000 personas.

Operación Lava Jato

En otro orden, la Policía Federal brasileña (PF) detuvo ayer al ex presidente de Petrobras y del Banco do Brasil Aldemir Bendine, que había sido nombrado al frente de la petrolera estatal con la misión de sanearla tras el inicio de la Operación Lava Jato. Bendine es el primer ex presidente de Petrobras encarcelado en el marco de esa investigación que desde 2014 se tradujo en duras condenas o en graves acusaciones contra decenas de políticos de casi todos los partidos y de empresarios de alto rango, implicados en una vasta red de sobornos. Fue nombrado para el cargo en febrero de 2015, casi un año después del inicio de la operación, una de las mayores del mundo contra la corrupción. Y permaneció en funciones hasta mayo de 2016. Previamente, de 2009 a 2015, fue presidente del también estatal Banco do Brasil (BB).

Bendine es acusado de haber recibido un soborno de 3 millones de reales (unos 937.500 dólares) a cambio de favorecer a la constructora Odebrecht en los negocios de Petrobras. Fue detenido en San Pablo y trasladado a Curitiba por orden del juez Sergio Moro, a cargo de la Lava Jato en la primera instancia. Tres personas más fueron detenidas en el operativo, que incluyó además una docena de registros en los Estados de Pernambuco, Río de Janeiro, San Pablo y en Brasilia.

educar en contextos de violencia