Anuncian que Alitalia será vendida "al mejor postor"

La aerolínea Alitalia, al borde de la quiebra, será vendida "al mejor postor", anunció el ministro de Transporte italiano, Graziano Delrio. Después del rechazo por los empleados de la aerolínea del nuevo plan de ajuste y reestructuración, que incluía el recorte de salarios y la eliminación de 1700 empleos sobre 12.500, Alitalia quedó al borde de desaparecer. La dirección de Alitalia pidió al Estado que designe un comisario extraordinario para buscar compradores o bien organizar la liquidación de la empresa. El primer ministro, Paolo Gentiloni, muy contrariado por el voto negativo de los empleados, remarcó que la ex empresa de bandera, que ya había quebrado en 2009, no será nacionalizada.

"Lo que va ocurrir probablemente será que se designe a unos administradores extraordinarios, que en unos seis meses decidirán la venta parcial o total de los activos de Alitalia, o la liquidación", resumió el ministro de Desarrollo, Carlo Calenda. El ministro consideró "interesante" la posibilidad de que la alemana Lufthansa haga una propuesta de adquisición parcial. Desde 2014 la emiratí Etihad es dueña del 49 por ciento de Alitalia. "La compañía se venderá al mejor postor. Pese a que Alitalia salió debilitada por el referéndum (de los empleados) y los interesados no van a hacer regalos", comentó el ministro de Transporte. El premier Gentiloni reiteró ayer que Alitalia no puede ser nacionalizada. Durante décadas fue estatal y acumuló un déficit creciente. Con la quiebra y privatización de 2009 no cambió este panorama. El ministro Calenda recalcó que la empresa ha costado 7.400 millones de euros a los contribuyentes. Y en su último período estatal, entre 1989 a 2007, la empresa de bandera cerró on pérdidas en sus balances 15 años seguidos, otros "seis mil millones de euros a valores corrientes", remarcó el diario Il Sole 24 Ore.

Sobre una posible venta a Lufthansa, el gobierno se mostró favorable. La única intervención pública anunciada es un préstamo puente de 300 a 400 millones de euros, condicionado a que la UE dé autorización. Con ese fondo Alitalia podría seguir volando seis meses. Alitalia culpa a las líneas "low cost" de su crisis, pero era deficitaria desde mucho antes de la aparición de estas competidoras. Y los italianos tienen un mal concepto de su ex línea de bandera. "La opinión pública italiana es contraria a una intervención del Estado", admitió Antonio Piras, del sindicato CISL. Alitalia tiene 12.500 empleados, más 8.000 subcontratados.