El Monumental y la lucha por el candidato

No hubo un anuncio oficial pero se sabe que el estadio elegido para reanudar en marzo las eliminatorias sudamericanas ante Chile, será el Monumental de Núñez. Eso es en lo único que parece que hay acuerdo en estos tiempos de AFA convulsionada. La elección de la sede no es menor, ya que llevó también a un sinnúmero de controversias y así el técnico Edgardo Bauza cumplió con su objetivo de no mover al plantel de Buenos Aires. Una al menos.

Bauza podrá ver los partidos de verano y emprender luego el viaje a Europa tranquilo. Al Patón lo tenía inquieto la cuestión porque el mismo presidente de la Comisión Normalizadora, Armando Pérez, había echado nafta al fuego al sugerir luego de la última cita con victoria ante Colombia en San Juan, que el plantel y cuerpo técnico preferían jugar en Boca. Así, el técnico tuvo que salir a desmentirlo y a aclarar que sólo quería jugar en Buenos Aires por el tema de evitarles a los jugadores un viaje más. Una cuestión lógica, que abortaba además el deseo propio de llevar de nuevo a la selección al Gigante de Arroyito.

Y lo dicho, aunque la AFA no lo confirmó, ya se de dieron las órdenes para adecuar el Monumental a la cita del 23 de marzo, donde Argentina tendrá un partido clave ante la Chile de Juan Antonio Pizzi, el amigo del Patón. Una cuestión menos que atender, en tiempos de disputa de poder con una Comisión Normalizadora que no durará mucho en el poder y donde ya de nuevo está en disputa el sillón presidencial.

En ese sentido, y ante la movida del último miércoles de Marcelo Tinelli para presentarse de candidato, ayer hubo una segunda reunión seguida de Daniel Angelici, titular de Boca, con Claudio Chiqui Tapia en Mar del Plata. Es más, fue en la sede de Camioneros, gremio que conduce Hugo Moyano, opositor al gobierno nacional y yerno del presidente de Barracas Central.

No fue un dato menor. Cuando se realizaron las elecciones del 38- 38, el ascenso estaba dividido entre Luis Segura y Tinelli. Y ahora el titular de Barracas los aglutinó a todos para pedir elecciones la semana pasada. Y en vistas de las renovadas aspiraciones del dirigente de San Lorenzo, que no cuenta con el aval de Angelici, el titular de Boca buscaría el consenso con el que hoy tiene muchos votos a favor.

Sí, el tema selección parece solucionado en AFA. Lo demás, no.