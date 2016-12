El ministerio de Trabajo dicta conciliación obligatoria y se normaliza la atención en EPE

El Ministerio de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen los vigiladores de la empresa Securitas, quienes reclaman el pago de indemnizaciones tras la decisión de la EPE de rescindir el contrato.

Por lo tanto, la atención al público se normalizó alrededor de las 9.

Los trabajadores de Securitas mantenían bloqueados los ingresos al edificio de Oroño al 1200 en reclamo del pago de indemnizaciones, pero al conocerse la decisión del Ministerio de Trabajo los empleados liberaron las puertas.

La atención al público en la Empresa Provincial de la Energía se vio mañana afectada esta mañana por una medida de protesta que llevaron adelante los empleados de una firma de seguridad privada que presta servicios en la compañía estatal.





El conflicto había detonado detonó cuando las autoridades de la EPE decidieron rescindir el contrato con esa empresa y eso producirá el despedido de varios trabajadores.





Más temprano, Héctor Jaime, delegado del sindicato del personal de seguridad, había explicado al Móvil de la Ocho los motivos de la protesta: "Esta protesta se realiza porque la empresa Securitas, que es la firma saliente que está en la EPE, no quiere tener acuerdos de retiros para sus empleados. No quiere pagar las indemnizaciones. Acá hay gente que trabaja desde hace 14 años y la empresa no reconoce las antigüedades".

"Securitas dejaría la EPE porque Segrup ganó la licitación. Securitas tiene que indemnizar y no lo hace. Fuimos al Ministerio de Trabajo y la empresa no se presentó. El doctor Gustavo Gaitán, que representa a Securitas, no hizo la propuesta real porque quieren pagar un 10 ó 20 por ciento de lo que corresponde de indemnización. Y eso no los vamos a aceptar", agregó Jaime.

Según el delegado son "200 empleados desde Santa Fe capital hasta Villa Constitución, en el sur de la provincia de Santa Fe. Hoy la medida de fuerza se va a cumplir en las oficinas de la EPE de bulevar Oroño al 1200. Dejamos entrar a los trabajadores de la EPE, pero no dejamos salir a nadie y no permitimos el ingreso de público. Es decir hoy no hay atención".