El Leo de la gente: se multiplican las historias de encuentros con el crack

Lionel Messi revolucionó Funes. La vecina localidad está convulsionada con su presencia. Eligió una vez más ese lugar para pasar las fiestas y descansar junto a su familia antes de regresar a la actividad. Y cada paso que da es abordado por quienes tienen el honor de cruzarlo. A pesar de ser una de las máximas estrellas del fútbol mundial, como siempre lo hizo cultiva el bajo perfil y acepta cada uno de los pedidos de saludos o autógrafos. Siempre con una sonrisa. Lejos del divismo que podría mostrar. Es uno más en una ciudad que a pesar de estar acostumbrada a recibirlo no deja de sorprenderse con su presencia. Las fotos con el más grande día a día aparecen en las redes sociales y circulan alrededor del mundo mostrando a un Messi sonriente. Feliz.

Se nota que la Pulga la pasa bien por estos lares. Que aprovecha esta estadía para reencontrarse con viejos amigos y recordar tiempos pasados. Como lo hizo con ex compañeros de la categoría 87, donde se lo observó distendido y lejos de las presiones a lo que puede estar sometido en plena competencia.

Las historias por estos días se multiplican en la vecina localidad, donde a diario muchos jóvenes sobre todo se lo cruzan y reciben un cálido saludo de un Messi terrenal. "Salís a caminar y tipo? #leomessi #vecino", escribió ayer en su cuenta de Instagram Franca Taglioli al cruzarse con el capitán de la selección argentina en el country Funes Hill, donde la joven se fotografió y lugar donde Leo pasa las fiestas junto a sus seres más queridos.

También por las redes sociales Messi difundió un breve video en el que le envía saludos a los jugadores amateurs del fútbol de salón de Ñuls. "Hola, quiero mandarles un saludo muy grande a todos los chicos de la juvenil y la primera de Newell's, campeones de futsal. Un abrazo grande y les deseo lo mejor", dice el astro en la filmación.

A todos estos gestos hay que sumarle otro que sucedió días atrás, donde Caín Fara, un defensor que desde hace un mes viste la camiseta de Juventud Antoniana de Salta (milita en el torneo Federal A), se topó el lunes con Messi en el gimnasio que su padre tiene en esta localidad. Ex jugador de Central, a Fara no le importó que el crack sea fanático de Newell's, se tomó una foto y conversó con Messi sobre fútbol mientras compartieron unos mates, según contó. Una acción que para Leo es común porque siempre se comporta de la misma manera, pero cuando se toma la dimensión de lo que significa su figura no deja de sorprender para el afuera. Más en un mundo dentro del fútbol, en el que muchas veces algunos futbolistas de escaso recorrido y bajo vuelo elevan su ego a la estratósfera.

"Sos todo lo que está bien, no tengo palabras para describir la emoción que sentí cuando te vi. Sólo sé que tenía ganas de abrazarte eternamente", escribió Fara. En el mismo texto, más adelante reflexionó que "ser humilde no significa ser pobre, significa calidad de persona y vos sos un grande en todos los sentidos porque lo tenés todo".

Palabras simples y concretas para definir a un astro que nunca se obnubiló por las luces del éxito. Siempre mantuvo los pies en la tierra. Para ser simple. Y ser siempre ese Leo de zona sur que nunca se olvidó de sus orígenes.

Messi, el mejor de los juegos 2016

Messi fue reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) como Mejor Creador de Juego del Mundo 2016. Leo repitió esta distinción del organismo futbolístico que ya le había dado el mismo premio en la edición de 2015. Sumó 172 puntos tras los votos emitidos por especialistas de 56 países de los cinco continentes.