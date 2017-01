El juez Lijo afirmó que Parrilli "sabía que había sido escuchado y se llevó copia de los 90 CDs"

se llevó copia de los 90 CDs" con las conversaciones. El juez federal Ariel Lijo calificó hoy como "una investigación criminal como cualquier otra" las escuchas telefónicas realizadas al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli cuando hablaba con la ex presidenta Cristina Fernández; remarcó que "sabía que había sido escuchado" e incluso "" con las conversaciones.

Lijo resaltó que "las escuchas fueron levantadas a los 70 días porque no aparecía ningún audio que tuviera relevancia para la investigación" y aclaró que "no son escuchas por tiempo indeterminado".

"Esto es una investigación criminal como cualquier otra. Hacía muchos meses que estaba esta prueba en el expediente. No solo Parrilli sabía que había sido escuchado sino que se llevó copia de los 90 CDs", enfatizó Lijo.

Consultado por los dichos de la ex presidenta Cristina Fernández, quien lo acusó de "montar una operación política", respondió: "Esto es una investigación criminal como cualquier otra. Hacía muchos meses que estaba esta prueba en el expediente".





10_LC_68685601__24-01-2017__3.00x9.00.jpg En privado. El ex jefe de la AFI, Parrilli, y la ex mandataria hablan de supuestos "carpetazos" en el gobierno K.

En ese marco, destacó por Radio La Red que la Corte Suprema de Justicia "administra los medios para escuchar, a través de una dirección, pero la Corte no participa de las escuchas. No tiene acceso al contenido". El juez aclaró que "se tomaron los teléfonos para ver si había alguna prueba respecto de la investigación del objeto de esta causa que era la captura de (el presunto autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, Ibar) Pérez Corradi".

"Las escuchas fueron levantadas a los 70 días porque no aparecía ningún audio que tuviera relevancia para la investigación. No son escuchas por tiempo indeterminado", señaló. Además, indicó que "lo que se hizo judicialmente fue intervenir los teléfonos de Oscar Parrilli y de tres personas más, en el momento en que Pérez Corradi había sido capturado" en Paraguay.

"No solo Parrilli sabía que había sido escuchado sino que se llevó copia de los 90 CDs. Al ejercer su defensa en la declaración indagatoria, tiene que tener conocimiento de toda la prueba que hay en su contra para poder defenderse. Hay 70 CDs más que pertenecen a conversaciones de otros imputados", manifestó.

Por último, ante la consulta de si la ex mandataria "puede ser investigada por algún delito" producto de las escuchas, precisó que el fiscal federal Guillermo Marijuan es quien "va a hacer la evaluación". "No es una evaluación que voy a hacer, el fiscal de esta causa es Marijuan y ya hizo una denuncia la semana pasada. Imagino que cuando evalúe íntegramente las escuchas podrá hacer otras, no lo sé. Eso es una evaluación del fiscal", sentenció.