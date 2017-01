El juez Casanello investigará si Cristina de Kirchner le armó causas penales a Stiuso

El juez federal Sebastián Casanello se ocupará de la denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández, basada en una escucha telefónica, para determinar si ordenó "armar" causas judiciales contra el exjefe de inteligencia Antonio "Jaime" Stiuso.

En el sorteo de causas realizado esta mañana en la Cámara Federal, la número 894/2017 recayó en el juzgado federal 7 de Casanello, un juez al que, en otro otro expediente, se investigó por si presuntamente habría visitado o no a la expresidenta cuando ocupaba la Quinta de Olivos.

Esta denuncia contra Fernández se basa en la escucha de una conversación telefónica que mantuvo con su ex ex jefe de la Agencia Federal de Investigaciones Oscar Parrilli y en la que ella le indicó: "Empezá a buscar todas las causas que le armamos... No que le armamos, que denunciamos a Stiuso".

Y en la charla puede oírse que Parrilli confirma la retractación de la ex jefa de Estado al comentar: "Que lo denunciamos, en ocho causas tiene denuncias, sí, las tengo todas".

Fernández le aclaró en esa comunicación a su colaborador que lo llamaba por la entrevista que el 11 de julio del año pasado el diario La Nación publicó con Stiuso y la ex presidente reaccionó comentando: "a este tipo hay matarlo, es un caradura".

En esa entrevista, Stiuso decía que Cristina Fernández era una "mujer loca" que "ya no tiene poder" y sobre el exjefe de la AFI sostenía que "Parrilli es un payaso, no podía manejar nada".

"Los Kirchner no utilizaban la SIDE porque tenían sus servicios paralelos, con gente que investigaba para ellos y les armaba sus propios carpetazos", agregó el ex espía.

Respecto de esa afirmación, Fernández le preguntó en la conversación telefónica a Parrilli "¿a quién armábamos carpetazos nosotros?" y el ex jefe de la AFI le respondió "a nadie, si las armaban las armaba él".

La escucha telefónica fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la causa en que investiga si Parrilli activó o no la búsqueda del narcotraficante prófugo Ibar Esteban Pérez Corradi durante las últimas elecciones.

La denuncia que formuló el fiscal federal Guillermo Marijuan contra Fernández consignó los supuestos delitos de "abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y falsa denuncia".