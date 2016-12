El jefe de Zapadores refutó la denuncia en su contra y la atribuyó a una "revancha"

El jefe de Bomberos Zapadores de Rosario, Andrés Lastorta, negó enfáticamente las acusaciones efectuadas por sus subalternos que ya investiga la Justicia sobre un supuesto cobro para beneficio propio de un bono obligatorio de $200 a comerciantes de la ciudad. "Todo es absolutamente falso. Ensuciaron mi nombre cuando mi legajo es impecable", replicó. Y deslizó que la denuncia que estudia la Fiscalía de Violencia y Corrupción Institucional "es una revancha de sectores que fueron desplazados cuando llegamos y se sintieron afectados". Lastorta remarcó que en los cuarteles "no se cobra bono y la gente que va a hacer trámites deja donaciones voluntarias, pero no en efectivo".

La denuncia de un grupo de bomberos contra Lastorta señalaba que el jefe de Zapadores exigía el pago de un bono obligatorio de $200 a quienes tramitan un certificado de seguridad contra incendios.

Según el escrito ingresado en la Fiscalía, hasta fines de 2015 los particulares que hacían el trámite podían pagar un bono contribución voluntario de $100 y lo manejaba la cooperadora de la institución. Pero desde este año el aporte pasó a ser imperativo y lo maneja el responsable de los cuarteles, "a un promedio de $2.000 diarios".

En diálogo con LaCapital Lastorta salió al cruce de la acusación. "Es todo absolutamente falso. No tiene ningún asidero, he dedicado mi vida a Bomberos, mi legajo es impecable y me han hecho un daño enorme, ensuciando mi apellido", arrancó diciendo.

Para Lastorta, la denuncia penal en su contra presentada por un grupo de subalternos "probablemente sea una revancha de algunos sectores que fueron desplazados cuando asumimos y se sintieron afectados".

En ese sentido, contó que ayer recibió en su celular personal un mensaje de texto de un agente que había sido desplazado por él hace unos siete meses. "Decía "todo llega" burlándose de la nota del diario y de la denuncia", apuntó.

Sobre el fondo del planteo, Lastorta señaló: "No se cobra ningún bono obligatorio, desde que asumimos sacamos el bono voluntario y desde ese momento la gente que quiere colaborar de manera solidaria lo hace con aportes, pero no en efectivo. Por ejemplo, hay gente que ha donado chapas y pisos para los cuarteles".

Además, Lastorta dijo estar "ajeno a esos trámites técnicos que se hacen en Bomberos. Como jefe de la agrupación tengo que supervisar otras cuestiones".

Y luego fue más allá, al plantear que a su criterio "Bomberos Zapadores debería dejar de expedir estos certificados solicitados por la Municipalidad de Rosario en materia de seguridad contra incendios".

"Lo que está en juego es importante —continuó— porque a muchas empresas les hemos puesto reparos en autorizar lo que presentaban porque decíamos que no alcazaba con poner matafuegos sino que debían colocar una red contra incendios".

Respecto a la denuncia de sus subalternos sobre el mal estado de los cuarteles, replicó: "Invito a la prensa, a las autoridades, a los ciudadanos que quieran, a recorrer las instalaciones y ver lo que hemos hecho en estos meses de gestión, mejorando las instalaciones, los cuarteles de zona sur y el oeste para constatar en persona lo que decimos".

Lastorta aseguró que pese a la denuncia presentada en la Fiscalía, "las autoridades de la Policía y del Ministerio de Seguridad respaldan nuestra gestión. Sabíamos que estábamos expuestos a estos cachetazos por la jerarquía del puesto que ocupamos, pero no imaginábamos algo así tan doloroso para nuestra familia".

Finalmente dijo estar "a disposición de la fiscal, de quien sea para mostrar todo lo que se ha hecho y también de enviar la documentación que sea requerida para aclarar todo".

En ese sentido, la fiscal Karina Bartocci ya solicitó a diversos organismos oficiales, entre ellos la División Operaciones Policiales, que remitan a la mayor brevedad posible una serie de documentos para cotejar con los datos denunciados".