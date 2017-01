El jefe de la CIA dice que Trump desconoce la amenaza que implica Rusia

El director saliente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Brennan, criticó a Donald Trump, al considerar que el inminente mandatario estadounidense no tiene "un conocimiento pleno" de la amenaza que supone Rusia. La afinidad de Trump con Rusia y Vladimir Putin ha estado en el centro del debate estadoudidense desde que un informe de la CIA y otras agencias de inteligencia señalaron que Moscú estaba detrás del hackeo de correos electrónicos contra la candidata demócrata Hillary Clinton, episodio que favoreció claramente a Trump.

"No creo que (Trump) tenga un conocimiento pleno de las capacidades rusas y las acciones que están llevando a cabo en el mundo", dijo Brennan en una entrevista con el canal de televisión Fox News. Brennan, que dejará su puesto con el cambio de gobierno,consideró "indignante" que Trump haya equiparado a las agencias de inteligencia estadounidenses con la Alemania nazi. Trump hizo el paralelismo en uno de sus tuits, en los que suele lanzar frases sin reflexionar previamente. "Me siento ofendido por esto y no hay ninguna base para que Trump señale con el dedo a la comunidad de inteligencia por filtrar información que ya estaba disponible públicamente", dijo Brennan, sobre informaciones publicadas por medios estadounidenses que aseguran que Moscú tenía información comprometedora de Trump que podía usar para chantajearlo. La publicación de la información por CNN y el portal Buzz Feed fue criticada incluso por medios contrarios a Trump. El informe fue realizado en base a afirmaciones de un consultor de inteligencia británico que trabajó para la campaña demócrata.

El director saliente de la CIA consideró que a partir del 20 de enero, cuando Trump asuma, debe ser "muy disciplinado en lo que dice públicamente. La espontaneidad no es algo que proteja los intereses de seguridad nacional", dijo Brennnan. Se refería al uso imprudente de Twitter que hace Trump constantemente. En Washington muchos se preguntan adónde llevará la diplomacia del Twitter del futuro mandatario.