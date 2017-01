El intendente de Arroyo Seco estuvo dos veces en la fiesta electrónica, aunque no estaba permitida

El intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper, quien aseguró que desconocía que se iba a realizar una fiesta electrónica en Punta Stage, donde murieron dos jóvenes por presunto consumo de éxtasis, admitió haber estado esa noche "dos veces controlando los accesos" en la puerta del boliche. El intendente, quien reconoció que el lugar no tenía permitido hacer ese tipo de fiestas, puesto que solo estaba habilitado como boliche bailable, reconoció que esa noche estuvo "personalmente dos veces en la puerta" del boliche "controlando los accesos" y viendo "el operativo municipal desplegado". "Yo estuve hasta las 5.20", se escucha decir a Esper en diálogo con Radio Extremo de esa ciudad, quien también relató haber "visto la cantidad" de policías, guardias urbanos y agentes de tránsito que hubo en el boliche la fatídica madrugada del 1º de enero pasado, en el que fallecieron una chica rosarina (Giuliana Maldován) y un chico de San Nicolás. En el mismo programa radial, el intendente se explayó además sobre otra gran fiesta que, en paralelo con la multitudinaria rave del boliche, se llevó adelante el 1º de año en el Rowing Club de Arroyo Seco. En ese lugar también se produjeron incidentes.



"Si fuera cierto que desconocía que se haría el evento electrónico, pero a su vez estuvo presente colaborando en la organización, la pregunta es por qué no lo clausuró de oficio in situ", ya que "tenía todas la facultades para hacerlo", afirmó el exintendente de esa localidad, Darío Gres, actual director de Areas Metropolitanas del gobierno de Miguel Lifschitz, quien acusó a Esper de no haber clausurado el boliche pese a haber estado ahí esa noche.

Arroyo Seco tiene prohibido por decreto la realización de fiestas electrónicas, según un decreto firmado por el actual intendente en abril del año pasado. puntastage.jpg descontrol. Aseguran que en Punta Stage hubo unas 5 mil personas.

De hecho, según Esper la intendencia rechazó la autorización en agosto pasado de la realización de una fiesta electrónica que fue presentada por los organizadores de esta misma fiesta que terminó con la muerte de dos adolescentes.

"En el mes de agosto ellos vinieron a pedirnos por escrito autorización para una fiesta electrónica, la cual fue denegada por este municipio", ya que "hay un decreto firmado por este intendente donde se prohíben este tipo de fiestas electrónicas en todo el ejido de la ciudad".