El intendente de Arroyo Seco acusa de organizar un evento "por detrás"

"El lugar —Punta Stage— no estaba habilitado para hacer fiestas electrónicas sino como un boliche bailable más. Incluso en agosto esa empresa pidió formalmente autorización para hacer una de ese tipo y le fue denegada". Así lo aseguró el intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper. En ese sentido, acusó a los propietarios de "organizar esta fiesta electrónica por atrás, nunca dijeron de qué se trataba", en relación al boliche donde en la madrugada del 1º de enero asistieron la joven rosarina y el muchacho de San Nicolás, que murieron horas después de la ingesta, se presume, de drogas sintéticas que según testimonios se comercializaba esa noche en el lugar.

En su despacho de la sede municipal, Esper explicó a LaCapital que "en Arroyo Seco tenemos una ordenanza que prohíbe las fiestas electrónicas, a partir de los trágicos casos que ocurrieron en Buenos Aires", en referencia al caso de la rave Time Warp realizada en Costa Salguero.

Acompañado por Gabriel Olivé, secretario Legal y Técnico; Agustín Moscariello, asesor legal del municipio, y Susana Nieri, secretaria de Gobierno, Esper se manifestó "muy apenado con el fallecimiento de esta chica de 20 años que vino a bailar a un boliche de nuestra ciudad, que terminó lamentablemente con una descompensación a las cinco y media de la mañana, fue trasladada al hospital de aquí y luego llevada a Rosario, y que luego lamentablemente falleció".

El intendente reveló que "este lugar no estaba habilitado para realizar fiestas electrónicas, sino como boliche bailable desde septiembre de 2015, y funcionaba todos los sábados como todos los otros boliches que tenemos en la ciudad, como Pasacalle, hoy Mika, y otros más", y recordó que "Arroyo se caracterizó siempre por la vida nocturna".

Autorización denegada

El jefe municipal aporta un dato: "Este lugar en particular tiene una característica que allá por el mes de agosto ellos vinieron a pedirnos por escrito autorización para una fiesta electrónica, la cual fue denegada por este municipio", ya que "hay un decreto firmado por este intendente donde se prohíben este tipo de fiestas electrónicas en todo el ejido de la ciudad".

Consultado sobre si ya se habían realizado en el pasado fiestas de esta naturaleza, indicó que "a mí no me consta que se hayan hecho, ni hemos autorizado ninguna, si no, no firmaría un derecreto en el cual se pedía prohibir explícitamente este tipo de fiestas". Este decreto fue firmado el 18 de abril del 2016.

"Yo entiendo a los jóvenes en que no se tiene que mezclar lo que es una fiesta con la droga, pero veníamos de un hecho bastante grave en Buenos Aires, y nosotros nos teníamos que resguardar a la ciudad, por eso veníamos trabajando con el equipo legal en esto", indicó Esper.

¿Por qué la preocupación específica del municipio sobre las fiestas electrónicas? El intendente explicó que "Arroyo tiene una zona ribereña bastante amplia y lo que hacen hoy los jóvenes es alquilar una casa de fin de semana y convocar masivamente, dicen «hacemos un cumpleaños», pero no van 50 pibes, sino que van 300. Entonces, como Estado, ¿cómo se los controla? Eso fue una de las cosas que nos movió y después pasó lo de Buenos Aires".

Diferencia

La prevención y las buenas intenciones igualmente no surtieron el efecto deseado. Una de las razones se podría buscar en que más allá de que una ordenanza prohíba las "fiestas electrónicas", surge la pregunta de cómo se las define y diferencia de una noche ordinaria de boliche.

El intendente admite las dificultades: "Para encuadrarlo legalmente estamos dejando abierto el decreto para que se incorporen todas las regulaciones que puedan existir en otras partes del país al respecto", con lo cual todo sigue en una zona gris.

De todas formas, todos parecen saber de qué se trata. Esper y su equipo de gobierno recordaron que "esta gente no pidió autorización para esta fiesta, sí lo hicieron en ese antecedente de agosto del 2016 y no se la dimos, pero esta vez no vinieron. Lo hicieron por atrás", se quejó.

Señaló que "nosotros hicimos un operativo de tránsito, por ordenanza hemos hecho cumplir los adicionales policiales de tránsito, hemos reforzado la GUM, porque los dos boliches más importantes de la ciudad en esta época del año funcionan en ese sector, la ambulancia estaba en la puerta".

Sobre la controversia en cuando a la cantidad de asistentes, el intendente aclaró que "el inspector que estaba en el lugar constató, y está en el acta, que el lugar no estaba desbordado de gente como han dicho algunos medios, sino que había 3 mil personas en un lugar que tiene capacidad para 4.500".

Querellantes

Además, el jefe municipal adelantó que "estamos analizando las medidas para constituirnos como querellante en esta causa", y remarcó que "el año pasado después de asumir, llamamos a todos los bolicheros, aquí a este despacho, y yo personalmente hablé con todos ellos el tema de las horas de cierre, los controles, etcétera", ya que "si bien no es como era años atrás, cada fin de semana vienen unas 5 mil personas a Arroyo".

Sobre la comercialización de drogas sintéticas, las cuales habrían causado la muerte de una joven, el secretario Legal y Técnico Olivé indicó que "no sabemos, dejemos que la justicia investigue, pero seríamos muy ingenuos si realmente no supiéramos que este tipo de fiestas tienen mala fama, y que mucha gente va a eso". Añadió que "cualquiera que haya asistido sabe que esto ocurre, el tema de la falta de agua no es casual. Lo que hay que debatir de fondo es eso. Veo que se carga mucho sobre la responsabilidad que pueda tener el Estado municipal y acá hay otros Estados que son el provincial y nacional que son más responsables. Esta empresa Live Art viene trabajando hace mucho tiempo y están matando los pibes de a poquito y yo no veo que nadie ni nacional ni provincial esté trabajando en esto".

Propietarios y organizadores.

Live Art es la que organizó esta fiesta con la actuación del DJ Sasha, de fama internacional, mientras que el boliche pertenece a Yameli SRL, aunque no se sabe aún si sus dueños son los mismos.

Según reconocieron los funcionarios, "Live Art parece conocida pero ahora estamos viendo que hay muchas publicaciones en internet que las están bajando", a partir de la tragedia.

¿Se sabía que allí se realizaría una fiesta electrónica, más allá de su aceitosa definición? El intendente se excusa diciendo que "los tickets que nosotros vimos no hablaban de fiesta electrónica, sino que solo decían que era una fiesta de fin de año. No obstante, estamos instruyendo los sumarios administrativos a ver si hay alguna responsabilidad de algún agente municipal que supiera de qué se trataba y no lo hubiera denunciado". -