El inquisitivo fulgor de la crítica

No había que esperar a los programas televisivos sobre la novela argentina para constatar el talento del docente, crítico y narrador Ricardo Piglia para captar la atención de los escuchas-lectores con su discurrir apasionado y persuasivo: ya daban cuenta de él tanto el prólogo de La argentina en pedazos, un libro de cómics basados en clásicos de nuestra literatura, como algunos de sus artículos más recordados, como aquel que versa sobre las dos historias (la visible y la invisible) del cuento.

Como todo gran divulgador, algunas de sus fórmulas poseen un efectismo apabullante y una belleza musical a las que uno siente ganas de adherir a primera lectura, aunque sospeche que las cosas pueden cambiar si nos tomamos más tiempo para pensarlas o dejamos que irrumpan los contraejemplos, que en literatura son regla y no excepción. Para graficar lo que estamos diciendo: ¿de qué modo se desestabilizaría la composición argumental de un seminario si a la tríada Saer-Puig-Walsh le agregáramos con todo derecho a Osvaldo Lamborghini?

Las tres vanguardias reúne las once clases que Piglia dictó ante cientos de alumnos en 1990 en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Con ellas, respondía plausiblemente a un debate que existía en torno a la narrativa argentina por aquellos años (entre narrativa y experimentación, para hacer referencia a la fricción conceptual más significativa), considerando cómo estaba planteada dicha discusión en términos de las poéticas narrativas. Esto es, se proponía hacer un aporte desde el saber académico a los cruces polémicos del campo literario y cultural. El seminario desarrolla entonces la constitución de las grandes poéticas "argentinas" de la novela (Macedonio Fernández, Roberto Arlt, Leopoldo Marechal, Julio Cortázar) para abordar luego con minuciosidad las que considera tres poéticas narrativas de vanguardia: las de Juan José Saer, Manuel Puig y Rodolfo Walsh. Se suceden unas cuantas ideas o hipótesis interesantes y expuestas con claridad (aunque algunas, como las que versan sobre Saer, hayan sido malinterpretadas incluso por iniciados en la materia en las mismas páginas de este suplemento, que le adjudican al santafesino cosas que Piglia dice sobre Faulkner) que justifican la lectura del libro para quien quiera tener una idea aproximada de los problemas formales, éticos y políticos planteados por nuestra narrativa experimental del siglo veinte.

Uno de los puntos débiles del libro, y que no puede atribuirse a su autor, es la exclusión de César Aira, quien apenas contaba con seis libros publicados cuando las clases fueron impartidas y no gozaba aún de la notoriedad que hoy posee. Su inclusión, totalmente justificada por el enfoque y los argumentos del mismo Piglia, además de responder a las polémicas que en ciertos sectores del campo literario la literatura de Aira aún genera, daría una visión más globalizadora de lo que es la narrativa argentina en la actualidad, cuando este interesante libro aparece.





Las tres vanguardias

Primera clase, 3/91990.

La narrativa argentina después de Borges. Saer, Puig y Walsh: tres respuestas a la situación actual de la novela. La tensión con los medios de masas. El problema de la vanguardia.

En la discusión acerca del estado de la literatura argentina actual, que va a ser el centro de este seminario, vamos a plantearnos una serie de problemas. El primero se refiere al tipo de debate que existe hoy en la literatura argentina, vamos a considerar cómo está planteado, en términos de las poéticas narrativas, después de haberse cerrado el período de constitución de las grandes poéticas «argentinas» de la novela, iniciado con la obra de Macedonio Fernández y que tiene entre sus figuras a Roberto Arlt, a Leopoldo Marechal, a Jorge Luis Borges, a Julio Cortázar. A partir de Macedonio podemos hablar de continuidad porque se van definiendo una poética y una serie de lazos y de relaciones entre tradiciones que constituyen un gran momento de la literatura argentina. Ese momento se cierra, digamos, con Rayuela o, si quieren, con el Museo de la novela de la Eterna, que se publica en 1967.

Tenemos, entonces, ese momento de cierre y el enigma que como cierre produce. Para nosotros, la cuestión va a ser cómo se empiezan a constituir otras poéticas. Así, vamos a tomar las obras de Rodolfo Walsh, de Manuel Puig y de Juan José Saer como textos centrales en la constitución de estas otras poéticas que tienen una relación de continuidad y de corte con uno de los grandes momentos de la literatura argentina.

Al discutir la situación de la novela en la Argentina vamos a tratar —y en esto también Borges nos sirve como punto de referencia— de no pensar que la literatura argentina está dentro de una pecera. No vamos a hacer el gesto tan artificial, construido y formal, de leer la literatura argentina como si nunca entrara nada ni nadie en ella y permaneciera ajena a la circulación de los debates y de las polémicas alternativas o paralelas en la literatura contemporánea. Por lo tanto, el problema de discutir las tradiciones de la narración en la Argentina plantea, al mismo tiempo, la discusión acerca de cómo la literatura nacional incorpora tradiciones extralocales. Macedonio Fernández leía a Laurence Sterne, no leía todo el tiempo a Cambaceres.

Podemos establecer una relación entre Macedonio y Cambaceres, pero esa relación no se entiende si no tenemos presente la relación entre Macedonio y Laurence Sterne.

Lo interesante es que este debate sobre el estado actual de las poéticas de la novela en la Argentina se da en un momento en que, por fin, la literatura nacional no está en una relación asincrónica o de desajuste respecto del estado de la narrativa en cualquier otra lengua. Lo que hicieron Borges, Macedonio Fernández, Bioy Casares, Marechal o Cortázar fue muy importante para que esa situación de asincronía terminara. Si pensamos este problema en términos de larga duración, o los problemas de los géneros en términos de la gran tradición, podemos decir que en más de un aspecto asistimos a una literatura que nace en una situación de asincronía entre los grandes debates de la literatura en otras lenguas y los que se estaban dando simultáneamente en la Argentina.

Piensen ustedes que Sarmiento es contemporáneo de Flaubert. Cuando Flaubert le escribe a su amante Louise Colet —en una carta privada que es un gran manifiesto de la literatura moderna y que ha sido muy citada— y le dice "quiero escribir un libro sobre nada, quiero escribir una novela que sea solo estilo", está proponiendo un tipo de relación entre el escritor y la sociedad.

En esa carta, Flaubert plantea la autonomía extrema de la literatura, la obra de arte no debe responder a ninguna función que no sea puramente estética. Quiere hacer un texto que no sirva para nada, un objeto que tenga una fuerte actualidad antisocial, y que se oponga a las poéticas de la utilidad y a cualquier posibilidad de función. Busca el grado de esteticidad en ese vacío por el cual el texto se propone como contrario a cualquier expectativa de una sociedad que tiene a la utilidad como elemento central.

La carta de Flaubert a Louise Colet es de enero de 1852. En ese mismo año Sarmiento está escribiendo Campaña en el Ejército Grande y trata de convencer a Urquiza de la eficacia y la utilidad de la escritura como elemento central en la derrota del rosismo. Trata de hacerle ver lo importante que es la escritura en la guerra y el papel de los letrados en la recomposición de la situación política y social. Sin embargo, la distancia estética entre Sarmiento y Flaubert es menor que la distancia que hay desde el punto de vista de la posición social de sus poéticas. Sarmiento y Flaubert eran por entonces los mejores escritores en su lengua; nosotros podemos poner el Facundo al lado de Madame Bovary, pero siempre teniendo presente la diferencia de posición respecto de lo que significa definir una poética o una literatura. "¿Qué son nuestras mejores manifestaciones comparadas con la producción europea?, la suela de un paseante", escribió Sarmiento. En Escritor fracasado, Roberto Arlt tematiza esa posición con lucidez y sarcasmo: percibe la mirada estrábica y la escisión como comparación: "¿Qué era mi obra? ¿Existía o no pasaba de ser una ficción colonial, una de esas pobres realizaciones que la inmensa sandez del terruño endiosa a falta de algo mejor?".

La pregunta del escritor fracasado recorre la literatura argentina. La comparación anula. Podríamos decir que la comparación es la condición del fracaso. A esa situación, en el relato, Arlt la llamaba la "grieta".