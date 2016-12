El imperio de los sentidos

Nadine es una mujer que llegó a la Patagonía hace algo más de seis años. A pocos kilómetros de Valcheta, en la provincia de Río Negro, compró un terreno de ocho hectáreas con un viejo casco de estancia que recicló y decoró con sus propias manos con los elementos que le da la naturaleza en esa zona. Con muy buen gusto diseñó y arregló tres habitaciones que llamó Japón, Africa y Marruecos, donde recibe a sus huéspedes deseosos de pasar unos días en contacto con la naturaleza y relajarse bajo la arboleda que bordea un serpenteante arroyo de agua cristalina y fresca, a oir el canto de los pájaros en el día y de los grillos por la noche.

Sensorial es el nombre del pequeño hotel de campo y es un muy buen lugar para que los amantes de la naturaleza se desenchufen del tedioso trajinar urbano o, por su cercanía al balneario Las Grutas, le den algo de respiro a la piel tras unos días de intensa playa. Sensorial está a 130 kilómetros de Las Grutas y se llega al lugar a través de la ruta nacional Nº3, luego por la provincial Nº 23 hacia el oeste y un kilómetro antes de llegar a Valcheta se toma hacia el sur por un camino de ripio.

"Esta casa fue armada con pasión, dedicación y buen gusto para la gente que ama la libertad, la belleza, y para quienes sean capaces de descubrir con los ojos, oídos, gusto, olfato y tacto esta naturaleza virgen que descubrí en la Patagonia y que quiero compartir"; cuenta Nadine con un esforzado español.

La mujer nació en París pero desde pequeña se fue a vivir a Avignon, sur de Francia, y viajó por numerosos países de todos los continentes. Allí tenía su familia, su trabajo y su casa hasta que un día escuchó la palabra Patagonia. "No sé como explicarlo. Ese día supe que, sin conocerlo, éste era mi lugar en el mundo. Vine a conocer Argentina y me enamoré totalmente del paisaje y de esta gente sencilla. Dejé mi trabajo, vendí mi casa y les dije a mis hijos que me venía al campo. «Estás loca», me dijeron y quizás tengan razón. Pero aquí siento una energía indescriptible y descubrí a una niña que habitaba en mí", explicó Nadine.

Además de relajarse y de saborear las delicias culinarias francesas y criollas que Nadine prepara con sus propias manos, los visitantes pueden realizar distintas actividades, como visitar un bosque petrificado, una reserva de cóndores, realizar avistamiento de aves, visitar el Museo Regional de Valcheta, conocer artesanos y escultores en madera, una fábrica de dulces y la antigua estación de trenes, entre otras opciones.

http://www.internetlasgrutas.com.ar/sensorial/index.htm

Sensorial mail: sensoriel@live.fr

Celular: 02920 15321249

Teléfono Fijo: 02934 493492