El grito del silencio

Pese a que el Vaticano intente ocultar lo evidente con los traslados a distintos países de los pedófilos, esto ya es un secreto a voces. El caso de Mendoza (el abuso de chicos sordomudos) no es la primera vez que sucede (denuncias en el Colegio Saint John) Se consideraba que los niños sordomudos eran discapacitados mentales o se prefería a los que no conocen el lenguaje de señas para que no los delaten. Mientras la Iglesia hace oídos sordos ante las denuncias, estos lobos depredadores de niños son encubiertos. Frente a la licenciosa existencia que llevaban los religiosos en América durante las conquistas, muchos monjes se vieron obligados a deshacerse de todas sus mancebas por las regulaciones que impuso el Concilio de Trento. Así obligados a la súbita abstinencia, el goce sexual se logró a través del "tormento". Otra de las perversiones a las que lleva el celibato, es lo que la Enciclopedia Católica denomina "solicitación": es el delito cometido por el sacerdote que, aprovechando la intimidad que impone la confesión, requiere sexualmente a quien ha confesado realice tocamientos deshonestos. Protegida por la Iglesia virreinal, hasta nuestros días por el Vaticano, el celibato lleva a estas desviaciones. El celibato fue introducido tardíamente en el Medioevo, no es una cuestión religiosa, es una cuestión de poder. Además de consolidar una visión negativa sobre la mujer y el sexo, garantiza que la herencia quede en poder de la Iglesia, como forma de preservar su poder económico. Encubrimiento: "se trata de una política inadecuada, criterio común en la Iglesia. El deseo sexual natural de un ser humano, reprimido, degenera, mutilando de por vida la integridad física y moral de sus víctimas. El abuso sexual de curas contra niños no tiene fronteras. El escándalo que denunció la película "Spotlight" (más de 800 casos) y la documental "Abusos sexuales en el seno de la Iglesia", lejos de ser castigados, los van mudando de diócesis y comprando los silencios de sus víctimas. El poder otorgado por los laicos a los curas endiosándolos en un pedestal superior de perfección, hace que muchos creyentes minimicen estos hechos aberrantes.

La repavimentación de la autopista a Santa Fe

El gobierno provincial va a hacerse cargo de la repavimentación de la autopista Rosario-Santa Fe, va a erogar 2.000 millones de pesos porque la concesionaria del peaje está suspendida, ya que no se hace cargo, ni se hizo cargo, pero quedaría habilitada para que arme otra UTE y tome la nueva concesión de peajes. Ahora, si el Estado provincial se hace cargo de pavimentar toda la autopista, por qué no cobra él el peaje ¿No les huele a negociado en perjuicio de todos los que financiamos al Estado con nuestros impuestos? La idea no es atacar a este gobierno, sino aportar una idea a fin que el Estado no despilfarre nuestros impuestos.

Cada vez que mi mente necesita un canal de expresión, recurro a pensar que la solución está casi siempre en el boca a boca; en que la gente te pueda, quizás, ayudar de alguna u otra manera a poder concretar la misión que hasta el momento, sólo era mía. Mi nombre es Guillermina, tengo 24 años. No es la primera vez que me siento en una computadora a redactar una carta para que llegue a algún lado, a algún ojo curioso que repase las hojas del diario y tenga ganas de leerme. Muchas veces, en mi corta experiencia, me encontré en la búsqueda de cosas necesarias para la supervivencia humana. Esta vez, sigo buscando, algo que hace años anhelo: un trabajo digno, donde pueda ejercer ciertas tareas, ganar mi dinero para poder comer y volver a mi casa tranquila; un trabajo que sea beneficioso tanto para mí, como para la persona que decida contratarme. Un trabajo en blanco, donde pueda tener obra social para cuidar de mi salud. Un trabajo que me permita, como a muchos jóvenes en la misma situación que yo, conseguir estabilidad en esta vida tan complicada que nos toca; un lugar para avanzar con más seguridad. Es un pedido que parece muy sencillo, pero me mantiene agotada en el afán de concertarlo. Dicho esto, quedo aquí, expectante. Y con los oídos bien abiertos para escuchar. Mi correo: guishu.m@hotmail.com

El Banco de Santa Fe ha decidido para los usuarios de tarjeta Visa, cambiar en forma intempestiva y adelantar la fecha de pago del resumen al segundo día hábil de enero e igual para febrero de 2017. En mi caso (como la mayoría de los empleados) como docente, la fecha de cobro se extiende al cuarto y quinto día hábil, me habían dicho que la fecha sería siempre el 7 de cada mes. Este cambio origina un gran perjuicio porque deberemos pagar intereses. Espero que reflexionen y cambien la fecha al quinto día hábil de cada mes. Para colmo, el banco de Santa Fe no tiene fechas alternativas de cierre y vencimiento para que podamos optar por otra más conveniente. En las oficinas de casa central Rosario y en forma telefónica no me dieron respuesta, y en Visa respondieron que es una decisión del banco. Muchas gracias

Es bueno que se sepa. Inicié el trámite para jubilarme después de 43 años de trabajo el 4 de marzo pasado en Ansés norte. En el mes de julio fue otorgado el beneficio, teniendo fecha de cobro el 19 de septiembre, lo que motivó que a fines de agosto cesara en mi trabajo. Al acercarse la fecha de cobro y no habiendo recibido documentación para presentarme a cobrar, fui a la UDAI norte, como indica la web. Me informaron que el trámite estaba retenido, que si para el 19 de septiembre no recibía nada me presentara nuevamente. Para dicha fecha no recibí nada, me presenté, informándome que iba a cobrar en diciembre. En noviembre concurrí nuevamente a la UDAI, me informaron que quizás cobraría en el mes de enero o febrero. El sistema no lo había tomado, reconociendo un error en la liquidación inicial, pero la demora se debía al sistema. En diciembre me presenté nuevamente, me informan que tal vez cobre en marzo. He presentado dos reclamos a través de la web, ambos sin responder. Es lamentable la falta de seriedad de este organismo y el estado de indefensión en que nos encontramos los ciudadanos.

N. de la R. Son numerosos los reclamos de personas que inician sus trámites jubilatorios. Muchos de ellos denuncian extravío de expedientes.

Una obra esperada por los alumnos

Quisiera hacer un reclamo al Ministerio de Educación como mamá e integrante de la Asociación Cooperadora de la Escuela Técnico y Profesional Nº 293 de Capitán Bermúdez. Hace mas de dos años, la Nación mandó un millón de pesos para terminar el laboratorio de química, pero el Ministerio no ejecuta la obra dejando a los alumnos, que son muchos, sin poder realizar las clases prácticas ya que el laboratorio existente es chico para la matrícula actual. Van en tandas de a 10 por espacio y seguridad. Necesitamos que la arquitecta de nombre Natalia, del Ministerio, dé curso a la obra.

El cuidado de la plaza Tarragó Ros

Durante mucho tiempo reclamé a la Municipalidad de Rosario por el cuidado de la plaza de mi barrio, la Tarragó Ros, ubicada en 24 de Septiembre entre Buenos Aires y Laprida. Las respuestas y atención necesarias al espacio público fueron rara vez escuchadas, en todo caso contestadas más para callar a quien protesta que por considerar que se trata de un derecho de todos a disfrutar de estos lugares de esparcimiento. Este año fue diferente. Apenas comenzado 2016, y luego de exponer una vez más el pedido de limpieza y mantenimiento de la placita, el director del Distrito Sur, Marcelo Gamboni, estuvo personalmente en el barrio, recorrió la plaza y atendió la demanda. En los meses que siguieron, el cuidado se mantuvo en forma regular y hasta se lo mejoró con mesitas y la promesa de plantar nuevas especies de árboles. Que ahora esté más o menos limpia depende más de nosotros, los vecinos. Quiero agradecer la preocupación y compromiso del director municipal, esperando que esa política de igualdad de derechos continúe.

Los logros del presidente Mauricio Macri deben destacarse. La finalización del "Fútbol para Todos" es un ejemplo de su gestión donde, irracionalmente, el anterior gobierno volcaba millones mientras morían niños norteños por falta de comida en la peor pobreza que, fuera de esos límites, nadie se imagina. La impotencia, ante tanta obscenidad nos convertía en ciudadanos de cuarta. Otro logro de Macri es haberle concedido a la tercera edad el beneficio de la Reparación Histórica -Ley 27.60-, dándole la oportunidad, inclusive a los que no hicieron juicio, de recibir una valiosa remuneración elevando el monto de cada aporte a cobrar luego de finalizado en trámite en Anses. Los ciudadanos comunes agradecemos cada paso, cada gesto, cada buena intención que siempre es, para favorecernos. Es su sueño y de a poco, señor presidente, se cumplirá.

