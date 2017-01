El futuro ya llegó

Termina un año, comienza otro y el repaso de lo destacado no tarda en llegar. Los mejores discos, libros y películas van formando parte de los rankings, aquello que aconsejan no perderse del año que pasó. Tanta recomendación (que parece casi un deporte periodístico de fin de año), suele agotar y repetir. Sin embargo, una emergente revista digital rosarina armó una lista que no se parece en nada a todo lo ya visto. Presentamos una nueva web y su generoso Topfive de 2016.

Hablamos de Rapto.com.ar, que allá por febrero del año pasado publicó su primera nota y, en un envión cultural, llegó a diciembre armando "La encuesta de discos 2016", con la particularidad de convocar a cincuenta y siete encuestados (entre músicos, productores, fotógrafos, periodistas, gestores culturales), de ocho ciudades argentinas, muchos de ellos pertenecientes a una movida artística under que va y viene por todo el país aunque pocos lo perciban.

Se armó entonces una enciclopedia de los discos del año, entre clásicos como David Bowie, Leonard Cohen y Radiohead hasta Alucinaria, Los reyes del falsete, Los jardines líquidos y Atrás hay truenos, todas bandas en promisorio ascenso. La gran lista se armó respetando la diversidad, las diferentes latitudes y, por sobre todas cosas, la accesibilidad de las nuevas producciones discográficas (www.rapto.com.ar).









Identidad





Los rosarinos Lucas Canalda (periodista) y Renzo Leonard (fotógrafo) delinearon los contenidos y el diseño de la revista digital Rapto, impulsados por crear un medio diferente, un espacio virtual con identidad visual propia y artículos periodísticos con perfil de autor. El nombre surge de un tema de Gustavo Cerati, justamente Rapto. Cronistas de la cultura y siempre atentos a todo lo nuevo, ambos bucean entre bandas nuevas, historietistas e ilustradores, muestras fotográficas, espacios alternativos y recitales a los que la mayoría no les presta mucha atención.

Los contenidos de Rapto son más extensos que los que se suelen encontrar en las publicaciones digitales y no se miden por clics. Hay poco publicado pero muy intenso, se acercan a su objeto con mirada atenta y lúcida, buscando hablar más de una generación que de un caso aislado.

"Buscamos desarrollar contenidos enfocados en la ciudad de Rosario sin dejar de lado propuestas que puedan ir armando un mapeo nacional, el objetivo es crear textos más amplios, meterse en el contexto propio de cada protagonista, de dónde viene, cuál fue su camino, hacía dónde va. Conocer a la persona, su trasfondo y circunstancias", explica Canalda.

Este 2016 la lupa pasó por buenos y (no tanto) nuevos músicos como los rosarinos Mi nave, Juani Fravre, Pal Das Schutter; la mendocina Mariana Paraway; la santafesina Marilina Bertoldi; los oriundos de La Plata El mató a un policía motorizado y el dúo Las Piñas; los porteños de Utopians y Boom boom kid. Hasta Dárgelos de Babasónicos en clave intimista y unplugged pasó por la web.

Una revista de cultura rock con algo de literaria, eso es Rapto.com.ar. "En los medios digitales se viven tiempos tan frenéticos como dispersos para con la información; hay una dictadura de la novedad que no permite adentrarse en lo que nos propone la obra o el autor. Nosotros buscamos apartarnos de eso, parar un poco la pelota. Desde Rapto queremos desarrollar, construir algo desde la propuesta que nos hace una canción, un disco, un libro. También sabiendo que es parte de nuestra propia cultura y de la identidad de la ciudad, por eso es importante construir un espacio periodístico generoso para tanta producción independiente", dice Canalda, uno de los creadores.

Pero el año que pasó no fue sólo música para Rapto. La histórica marcha #NiUnaMenos fue sagaz relato de Marianela Luna (poeta y políticamente incorrecta profesora de inglés youtuber). Fue crítica de teatro el Circo del Horror, postales de lo que fuimos y lo que somos en la masoquista oscuridad del ser. Una charla con Pein —creador de la historieta El Gato Moncholo—, se convirtió en crónica de una noche cervecera.

"2016 fue un año ideal para arrancar, laburamos con una tremenda producción local: discos nuevos de Matilda, Jubany, Alucinaria, los libros de fotografías de Paulina Scheitlin, Agustín Alzari y la inquietud editorial de Juan Angel Szama. Además justo se cumplieron 10 años de la primera visita de El mató a un policía motorizado, banda que nos dio oportunidad de retroceder en el tiempo para echar luz sobre una Rosario que ya no existe, una ciudad que a muchos nos formó y de la que no siempre se escribe. Los espacios culturales independientes fueron fundamentales para muchos de nosotros y está bueno siempre tenerlo presente, sobre todo en la actualidad cuando están recibiendo un acoso burocrático que imposibilita su correcto funcionamiento", concluye Canalda.

Con la premisa de generar una web de contenidos ciento por ciento propio en cuanto a texto y fotografía, independiente y desde cero, Rapto se convierte en la guía donde buscar lo nuevo y lo under de calidad, lo que emergió de manera artística en 2016. Y no es poco por haber empezado once meses atrás.

María Noel Do