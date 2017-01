El futuro electoral de Cristina marca el pulso del Partido Justicialista

Cuando falta poco más de medio año para las elecciones legislativas, el peronismo bonaerense está pendiente de una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como senadora o diputada nacional, lanzamiento que de concretarse condicionaría el rearmado del PJ en la provincia de Buenos Aires, donde el liderazgo de la ex presidenta divide aguas.

La dirigencia del PJ, fragmentada en varios agrupamientos definidos por su mayor o menor acercamiento a Cristina, no es indiferente a los resultados que muestran la mayoría de los sondeos de opinión, y que ubican a la ex presidenta con un piso no menor a 25 puntos e imponiéndose en cualquier escenario sobre otros candidatos del peronismo, en una hipotética Paso.

Inclusive los sectores más reactivos a la conducción de Cristina, como los intendentes nucleados en el Grupo Esmeralda —y acaso los más deseosos en evitar que la ex mandataria se robe el primer plano—, son conscientes de la dificultad que supondría competir con ella en una primaria con una lista alternativa, por lo que una candidatura de la jefa del kirchnerismo los obligaría a sentar posición.

Si en el comienzo del año había un consenso mayoritario en el PJ de que el peronismo debía encarar un proceso de oxigenación que decantara en nuevos liderazgos para afrontar la etapa que catalogaban como postkirchnerista, con la cuenta regresiva para las elecciones en marcha y contando, y sin opciones potentes que puedan hacerle sombra a Cristina, ya son pocas las voces que se animan a minimizar la capacidad de tracción electoral que la ex mandataria conserva en Buenos Aires, y que la convierten en una carta competitiva para enfrentar en las urnas a Cambiemos y al Frente Renovador.

Mientras que en el PJ el reconocimiento del liderazgo de Cristina sigue siendo materia de discusión y no existe una posición unificada, en el kirchnerismo comienzan a acelerar los pasos para lo que será en marzo el gran acto de lanzamiento de la Convocatoria Federal Kirchenrista (La CFK), que reunirá a todas las organizaciones que conforman el elenco estable que se mantiene leal a la conducción de la ex presidenta.

El bautismo de "la CFK", con Cristina como única oradora, iba a realizarse a fin de año en el microestadio de Ferro ante 2.000 dirigentes de 20 "orgas K", pero finalmente se suspendió bajo el argumento del "aluvión" de agrupaciones que quedaban afuera, lo que hubiera desbordado la capacidad del auditorio.

Es por eso que se reprogramó la actividad para marzo, pero con una dinámica diferente: será un congreso militante con trabajo por comisiones temáticas, que culminará con un multitudinario acto abierto a toda la militancia, con "la Jefa" como protagonista excluyente.