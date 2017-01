El Federal A no arranca el torneo

El mismo día que los clubes de primera acordaron una serie de puntos, que ayer no se pusieron en práctica y pasaron para hoy (ver material principal), la Primera B anunció que no arrancaría su campeonato. En la misma dirección, ayer se pronunció la mesa del Federal A, que debía iniciar su año el próximo domingo. El terreno con el ascenso sigue empantanado y los clubes no sólo reclaman el dinero adeudado por la TV sino llamar a elecciones en la AFA.