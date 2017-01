El estallido que se viene

El lunes la Comisión Normalizadora (CN) anunció un calendario a cumplir para la aprobación del nuevo estatuto y el llamado a elecciones para el 28 de abril. Pero parece que no cuenta con la aprobación de la Fifa. En el medio de la presión que metió el ascenso, más algunos clubes de primera, con el pedido de asamblea extraordinaria del 15 de febrero para elegir presidente de la AFA, la CN no sólo habría llevado adelante esa maniobra sino que hoy podría volver a patear el tablero adoptando medidas drásticas que pondrán aún más en contra a los clubes, al gremio y a los mismos futbolistas. En ese sentido, y con el apoyo del gobierno nacional, anunciaría la ampliación del cupo de extranjeros, la revisión del 15% que les corresponde a los jugadores por las transferencias e impediría a las instituciones hacer incorporaciones si no saldan como mínimo el 25% de la deuda que tienen con la AFA. Si así fuera, el anunciado estallido podría ocurrir hoy mismo.

De hecho, la CN ya empezó a desintegrarse porque uno de sus cuatro miembros, el presidente del Consejo Federal y vice de Barracas Central, Pablo Toviggino, en la práctica ya no cumple funciones y de hecho está aliado con uno de los líderes de todo el ascenso, Claudio "Chiqui" Tapia. Es más, Toviggino elevó un informe de la pésima actuación de la CN a la Fifa, que recibió esta semana, y habrá que ver ahora qué postura toma su presidente Gianni Infantino, que estaría influenciado por Diego Maradona (ver aparte) en contra de esta comisión que parece más vocera del gobierno que de la Fifa pese a haberla legitimado.

La CN no cumplió con el pago de Fútbol para Todos de diciembre y no da respuestas al respecto, pero en cambio el lunes anunció un cronograma de aprobación del nuevo estatuto que nunca llega y de elecciones para el 28 de abril. Según Javier Medín, la única cara visible estos días de la CN, estaría avalada por la Fifa, pero no habría intervenido. El mismo presidente de Boca, Daniel Angelici, lo acusó de "mentirles a los clubes", aunque no por eso avaló la autoconvocatoria del ascenso y deslegitimó el llamado a elecciones para el 15 de febrero.

Respecto a eso, ayer se presentó en mesa de entradas de la AFA la resolución firmada por los 49 asambleístas del jueves último (43 del ascenso, más Central, Newell's, Colón, Atlético Tucumán, Olimpo y Temperley), que pide al tribunal de disciplina que dé certeza sobre lo actuado y pide la nulidad de lo declamado el lunes por la CN. Según el escrito firmado por el asambleísta Fabián Lovato (vice de San Telmo), la CN recibió el lunes el escrito solicitando asamblea extraordinaria y respondió con un comunicado planteando su propio cronograma que no tendría el aval ni de la Fifa ni de la Conmebol, por lo que además pide sanciones para los integrantes de la CN y llama de testigo a Toviggino para que dé fe de lo que plantea.

Así las cosas, el tribunal debería resolver en 72 horas esta solicitud y habrá que ver qué postura toma, como también la Fifa. Por lo pronto, hoy se espera un nuevo contragolpe de la CN que afectaría los derechos de los futbolistas y del gremio y también generaría el rechazo de los clubes que no recibieron la plata prometida.

En ese contexto, hoy el dirigente de San Lorenzo Marcelo Tinelli organizó una reunión con los clubes de primera más Tapia, que aunque sería para tratar la oferta de Espn por la TV, inevitablemente tratará la AFA en general. La presencia de Chiqui hace suponer que también se buscará consenso ante una CN deslegitimada, antes que estalle todo en mil pedazos.

Maradona le pegó duro a la dirigencia

"Yo llegué a Fifa para limpiar la AFA. Y lo voy a hacer. Si tengo que pisar cabezas, lo haré. No voy a perdonar a nadie", disparó Maradona, luego de haber vivido días intensos en Zurich. En una entrevista radial, Diego fustigó a los dirigentes del fútbol argentino y hasta pidió la cabeza de Marchi. "Ya le dije a Gianni (Infantino) que los de la Comisión Normalizadora se van. Queremos un fútbol transparente. En la AFA quiero gente honesta y que no haya robado. Lo digo sin soberbia: el fútbol me necesita", cerró el inefable Diez.