"El error es estigmatizar a las fiestas y la música electrónicas"

Más allá de la pasión por la música, este hobbie que lo persigue hace unos años, de la preferencia por el "trance" y la referencia de Armin van Buuren, Bruno Romanutti puede hablar de otras cuestiones más profundas que incumben a las fiestas electrónicas. Habida cuenta de la muerte de dos jóvenes en Arroyo Seco sucedida en este contexto y de la medida de "prohibición" de estas fiestas en muchas ciudades del país, tiene su opinión: "Los dirigentes políticos muestran una ignorancia sobre este tema que me da miedo, me asusta que se manejen así", dice. Y no se sale de una idea que tiene clara: los mensajes que se transmiten estigmatizan no sólo a la música electrónica sino a quien la prefiere. "Esto es estigmatizar tanto a la música como a la gente que le gusta esa música. Pienso que debe haber muchas más muertes por gente que va a un boliche, toma alcohol, sale con el auto y se mata o mata a alguien. ¿Van a suspender el alcohol para que la gente no maneje borracha? Es más ignorancia que otra cosa, eso seguro. He ido a estas fiestas en Polonia o Croacia y te diría que acá hay más controles que en cualquier lado. Toman a la electrónica como el género que la gente usa para drogarse, ¿entonces qué?, ¿no se puede escuchar más electrónica? ¿O la gente sólo se va a drogar en las fiestas? Ese no es el problema", analiza Bruno y reconoce que la discusión con desconocimiento es moneda corriente.

Va un poco más y apunta: "Acá el problema no es la música. Acá el problema es la sobreventa y que te corten el agua. ¿A quién se le ocurre? Por suerte nunca me pasó de ir a una fiesta electrónica y que no haya agua, pero es impensado. Yo no voy a ponerme a hacer juicios de valor, cada uno puede hacer lo que quiera, pero si hay gente que se droga hay que tomar recaudos, como que no le falte el agua y que los lugares tengan espacio y estén aireados. ¿Qué hace alguien que se siente mal? Por eso. El problema acá no es la música".