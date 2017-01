El Dipy se quebró en llanto en "Intrusos" y acusó al Polaco de reírse de su reclamo

El rechazo y las críticas que cosechó el Dipy de parte de muchos protagonistas de la movida tropical luego de sus duras críticas al Polaco llevaron al ex integrante de El Empuje a hacerse una vez más presente en "Intrusos", donde, quebrado en llanto, redobló sus cuestionamientos hacia el ex de Karina "La Princesita", al que volvió a acusar de bajarlo de algunos shows.

"Estoy cansado, Jorge. Ayer me hicieron mierda en todos lados como si yo estuviera reclamando algo que no es verdad. Porque cuando no sos nada y no tenés a nadie que te banque... Es horrible, loco, que te saquen el laburo. Y yo salí a defender mi trabajo. Salieron un montón de colegas a decir que yo era un hijo de puta y ellos hicieron los mismos en las redes sociales", afirmó el Dipy.

"Yo acá no vine a decir otra cosa que me sacaban el trabajo, nada más. Y después se metió con mi familia, con mi mujer. Y cómo no me voy a calentar. Si nosotros no tenemos la oportunidad de venir a un programa a presentar un disco", agregó el cantante entre lágrimas.

"Yo vine a pelear por un trabajo que me sacan y a mí me re cuesta. Yo no tengo la popularidad que tiene El Polaco. En su momento la tuve y hoy, no. Entonces, ¿por qué te venís a meter conmigo? Encima se cagaron de risa... ¿Cómo se va a cagar de risa de un tipo que está reclamando la comida de sus hijos? Ni siquiera me contestó. Mandó a Burlando", señaló luego el Dipy, quien también presentó un comunicado en el que buscó demostrar que El Polaco decidió cancelar algunos shows que tenía planeados poniendo como justificativo la pelea con su colega.