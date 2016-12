El día que George Michael deslumbró al mundo haciendo un tributo a Freddie Mercury

El 20 de abril de 1992, el estadio de Wembley en Londres se vistió de fiesta para homenajear a Freddie Mercury, fallecido unos meses atrás. El concierto llamado The Freddie Mercury Tribute Concert contó con grandes figuras de la música.

Allí, George Michael fue el encargado de interpretar "Somebody to love", junto con John Deacon, Brian May y Roger Taylor. Su actuación es una de las más recordadas de aquel histórico recital.





george06.jpeg En 1985, George Michael participó en el concierto Live Aid junto a Paul Mc Cartney, Bono y Freddie Mercury entre otros.