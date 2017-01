"El desafío es expresar en cancha la experiencia acumulada"

"El desafío inmediato es poder establecer dentro de la cancha toda la experiencia vivida y acumulada el año pasado. Volver a competir en el Súper Rugby, el torneo más importante y exigente del mundo, con una temporada encima, ya de por sí es muy diferente", deslizó el head coach de Jaguares, Raúl Norberto Pérez, a horas de iniciar su segunda temporada al frente del equipo.

Hoy Jaguares volverá a reunirse para iniciar una nueva pretemporada y las cosas ya no serán iguales. Después de transitar el primer año, las enseñanzas van a tener un papel protagónico en el funcionamiento del equipo o al menos eso se espera para un crecimiento sostenido del equipo.

El año pasado el común de la gente tuvo una expectativa muy alta con respecto a la actuación del equipo y por eso la frustración también fue grande. En el medio todo fue aprendizaje, los primeros golpes en un contexto hasta ese momento totalmente desconocido. "El cuarto puesto en el Mundial hacía pensar que el equipo iba a llegar al menos a las semifinales del torneo, pero la realidad es que nos estábamos metiendo en el mejor torneo del mundo con todo lo que eso implica. Esa expectativa tan alta nos llevó a que aparecieran las frustraciones, a tener inconductas por querer forzar situaciones y todo eso nos sacó del foco... nos llevó, por ejemplo, a tener tantos picos en cada partido. A la vez eso nos llevó a ser inestables y cuando pasan esas situaciones ante buenos equipos, generalmente no obtenés lo que vas a buscar. Por eso no tengo dudas de que el nivel del torneo nos va a llevar a que tengamos que hacer un salto en lo mental para poder asumir esa competencia", explicó el ex forward.

¿Al equipo le falta una vuelta de rosca?

La evolución es constante, es algo que no se detiene. El otro día escuchaba a Julio Velasco (entrenador del seleccionado argentino de vóley) hablando sobre ese tema y él decía que "siempre hay que tratar de evolucionar, de sumar cosas; que no hay que esperar a que aparezcan las crisis para empezar a hacer cambios". Y nosotros, en cierta medida, manejamos un concepto más o menos parecido: todos los años tratamos de sumarle algo a nuestro juego y en eso también estamos enfocados este año. Para avanzar vamos a tener que hacer un diagnóstico de lo que nos pasó el año pasado consensuado y visto con los jugadores para ver cuáles fueron los aciertos y los errores en nuestra primera incursión en el Súper Rugby. La idea es, además, afianzar cada vez más el grupo humano, aunque hay que destacar que ya de por sí es muy unido.

¿Qué cosas no repetirías del año pasado?

Dejar que esa alta expectativa que se generó (y fue nociva) siga entre nosotros. Nos equivocamos en no haber dado un alerta de que esa no era la realidad. Eso nos llevó a las inconductas. Todavía me acuerdo cuando jugamos ante Kings en Port Elizabeth, cuando las inconductas que tuvimos nos costaron el partido. Por eso queremos bajar las expectativas y buscar ir partido a partido, encadenándolo con las acciones, las buenas para seguir repitiéndolas y las malas para corregirlas. Queremos alimentarnos del partido anterior y preparar el que viene sin pensar a dónde tenemos que ir.

¿Va a ver mucha rotación de jugadores como hubo sobre todo en la primera parte de torneo del año pasado?

Lo primero que estamos buscando es que la alta competencia y la intensidad se nos haga callo. Después Los Pumas tienen el Rugby Championship, que es un torneo más corto pero la intensidad es la misma... las características, los viajes, lo hacen muy parecido. Ahora el seleccionado Argentina XV va a estar muy cerca nuestro, por lo que vamos a tener una muy buena competencia interna, lo que va a llevar a cada jugador a construir el mérito para estar el sábado en la cancha. El recambio se va a dar de acuerdo a lo que veamos en el entrenamiento. No va a haber cambios previos, como sí los hubo el año pasado. Esta vez no hay nada estipulado de antemano: los cambios los van a indicar el rendimiento de los propios jugadores entresemana y la competencia.