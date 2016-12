"El debate por el impuesto a las Ganancias debe terminar en un equilibrio"

La intendenta Mónica Fein se quejó de los inconvenientes que generó a los rosarinos el paro que en reclamo de modificaciones en el impuesto a las Ganancias que dejó hoy a la ciudad sin transporte urbano de pasajeros hasta el mediodía y aseguró que esta discusión "se debe encaminar en el espacio donde corresponde".

"Hoy ha sido una mañana sumamente complicada, sin transporte público, sin recolección de residuos, la verdad es que afectó a todo el país y a la ciudad", comentó Fein, en relación con las dificultades que tuvieron los vecinos de la ciudad para cumplir con sus obligaciones sin poder contar con el servicio de colectivos.

"Todo aquello que evite conflictos y busque la mesa de diálogo es el camino que tenemos que transitar para resolver los problemas"

"Creo que hay que encaminar esta discusión en el espacio donde corresponde, que es un espacio institucional", reflexionó la mandataria municipal, y añadió: "Están abiertas todas las oportunidades, tanto en la Legislatura como en los espacios que ha abierto el gobierno nacional para llegar a un acuerdo para evitar en medio de diciembre situaciones como la que vivimos hoy".

"Todo aquello que evite conflictos y busque la mesa de diálogo es el camino que tenemos que transitar para resolver los problemas", comentó Fein hoy en declaraciones a LT3, en las que reconoció que una modificación a Ganancias afecta el financiamiento de la provincia y por lo tanto a la ciudad de Rosario.

"Ganancias es un impuesto comparticipable, así que lo que afecte recursos del gobierno provincial afecta a los municipios", explicó la intendenta, y agregó: "Cuando el gobernador (Miguel) Lifschitz plantea que no quiere ser el jamón del sandwich, habla de la realidad en la que los trabajadores tienen derecho a reclamar que su sueldo no contribuya a Ganancias, pero que no por esto se desfinancie al Estado".

En ese sentido, señaló que la falta de financiamiento del Estado afecta a las obras de infraestructura y, claro está a "lo que desde la provincia y la municipalidad, por ejemplo, se haciendo en materia de seguridad y para poder llevar adelante esas políticas se requieren recursos".

"Este debate tiene que terminar en un equilibrio: buscando no desfinanciar al Estado y escuchando a los trabajadores", enfatizó Fein, y señaló: "Claramente el sueldo de los trabajadores no es ganancia y eso lo que se voto en el Congreso. Otra cosa es lo que dice el gobernador, que no quiere que se desfinancie al Estado, hay que buscar un mecanismo alternativo para financiar a las provincias, los municipios y la Nación".