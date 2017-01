El cordobés Pablo Prigioni sorprendió al anunciar su retiro del básquet profesional

El base cordobés Pablo Prigioni anunció hoy su retiro del básquet profesional con una carta en las redes sociales en la que consideró que "ha llegado el momento". Prigioni, de 39 años, actualmente jugador del Baskonia de la Liga ACB de España, dijo: "Mi cabeza y mi cuerpo están completamente de acuerdo en que es el momento. Me retiro de la competencia profesional de básquet. Como dice una canción en Argentina 'Todo concluye al fin, todo tiene un final, todo termina'".

El jugador nacido en Río Tercero, Córdoba, jugó en tres equipos en la poderosa -NBA, Nets, Houston Rockets, y Los Angeles Clippers-, además de haber sido medalla de bronce con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Asimismo calificó como "un camino maravilloso" su carrera en el básquet profesional "con tantas cosas infinitamente buenas, que tapan en absoluto los malos momentos que también te hace pasar este precioso deporte".

Embed Ha llegado el momento. pic.twitter.com/qPeXNM5ivd — Pablo Prigioni (@PPrigioni9) 9 de enero de 2017

Prigioni debutó en el año 94 en el Club Social Ramallo, y luego pasó por Belgrano de San Nicolás y Obras Sanitarias, y con la selección argentina ganó la medalla de oro de FIBA Diamond Gold 2008, que se jugó en Nankin, China.

"Debería agradecer a tantísima gente, que no sería posible que entraran todos en esta carta, por lo que voy a poner a todos dentro de la palabra básquet. GRACIASSSS BASQUET!!!", agregó.

En la Liga ACB de España jugó en Fuenlabrada, Alicante, Tau Cerámica, fue campeón en el 2008 de la Liga, y ganó 3 Copas del Rey y 4 Supercopas, además de Real Madrid y Baskonia.

"Párrafo aparte para Baskonia. Es muy obvio que mi sentimiento por este club es muy grande y muy profundo. Crecí y me recibí de jugador con esta camiseta, es por eso que haber podido ponérmela una vez más ha sido algo maravilloso para mí. GRACIAS!!! Me encantaría poder darles más. Pero voy a quedarme con todo lo bueno que he vivido en esta Gran Ciudad!!", sostuvo el base.

También tuvo tiempo de dedicarle unas palabras a la selección argentina "por haberme hecho vivir momentos únicos e irrepetibles junto a los jugadores más increíbles que ha dado nuestro país". El ahora exjugador le agradeció a su esposa, hijos, padres y hermanos, por todo el apoyo que le brindaron durante más de 20 años de carrera.