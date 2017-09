El consejo de Susana Giménez a Facundo Moyano tras la muerte de la modelo española

Susana Giménez volvió de demostrar la amistad que lo une con el diputado nacional Facundo Moyano. La diva de los teléfonos le mandó un consejo a través de las red social Twitter luego de que se conociera la noticia de la muerte de la modelo Celia Fuentes, una modelo española que algún momento fue vinculada sentimentalmente con el legislador por el Frente Renovador.

Mira para adelante — Susana Gimenez (@Su_Gimenez) 20 de septiembre de 2017

"Facundo Moyano tenés una carrera política brillante. Mirá para adelante", se limitó a escribir la diva en su cuenta personal, a pesar de no ser una usuaria frecuente de las redes sociales. Él no dudó en ponerle "me gusta".

Durante mucho tiempo también se corrió el rumor de que el hijo de Hugo Moyano (73) había tenido una relación sentimental con Susana Giménez, a pesar de que ellos siempre lo negaron enfáticamente.

