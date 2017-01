El club precisa ofertas pero por ahora no hay

Newell's se hizo ayer con documentos por la última cuota de la transferencia de Milton Casco a River Plate. Tres cheques que totalizan 498 mil dólares, que ayudarán a oxigenar las arcas leprosas pero que marcan un mojón importante. La venta del lateral izquierdo que en su momento llegó desde Gimnasia fue la última importante que realizó el club (poco antes concretó la de Ezequiel Ponce a Roma) y si se tiene en cuenta que fue hace un año y medio, la situación empieza a preocupar porque instituciones como la rojinegra necesitan de ese ingreso anual como el agua. El problema además es que no hubo ofertas concretas y la carta de intención que se le firmó recientemente a un representante para negociar a Franco Escobar en México, no alcanza por ahora para ilusionarse demasiado en ese sentido. Es decir, al día de hoy no hay ofrecimientos por ningún jugador. Por supuesto, eso sí es una buena noticia para los hinchas, que no quieren que el equipo se desarme y pueda pelear el campeonato cuando se reanude, si es que se reanuda. Para Diego Osella también, claro.

Newell's estuvo en conflicto con los jugadores por sueldos adeudados, al punto que no arrancaron la pretemporada y llegó hasta a intervenir Futbolistas Argentinos Agremiados. Recién en Mar del Plata se arribó a un acuerdo que ahora se deberá efectivizar con plata para los meses que aún se adeudan. Por eso es tan importante para el club concretar una venta, porque ahora su ingreso principal es por la TV, todavía hay una cuota impaga que para Newell's será de 5.200.000 pesos (ver página 3) y no hay acuerdo con nuevos oferentes privados, que de todas maneras recién pondrían dinero a partir de julio (ver página 8). Por eso, toda propuesta que llegue al Parque será analizada y bienvenida pero no hubo ninguna hasta el momento.

Lo que firmó Newell's recientemente es una carta de intención a favor de un representante para tratar de colocar a Escobar en el fútbol mexicano. Los rojinegros no le pusieron cotización al defensor leproso (lleva 26 partidos en la primera, de los cuales casi todos los hizo de lateral derecho cuando es zaguero) y esperarán durante diez días para ver si llega una oferta que merezca ser estudiada. Transcurrido ese tiempo se dará de baja a la gestión. En este momento, el rosarino (fue titular, de 4, en el amistoso del martes) es de los más "vendibles", ya que los jugadores más importantes del equipo hoy no se irían, menos ahora que pelean por cosas importantes de nuevo. El más joven del trío que da qué hablar en el Parque es Mauro Formica (28 años), mientras que Ignacio Scocco cuenta con 31 y Maxi Rodríguez con 36 años. El Gato recuperó el nivel y ahora es mirado con buenos ojos, tanto en el mercado interno como en el externo, pero no llegó nada por él hasta el momento.

Newell's no vendió a nadie en este mercado, siempre espera poder hacerlo y quizás con Escobar haya una chance. Pero Osella puede quedarse tranquilo. Excepto por Luis Advíncula que no renovó y por Mauro Matos que decidió rescindir, pudo asegurar la continuidad de Fabricio Formiliano, se quedó con el grueso del plantel que está 2º en el campeonato y el club quedó en condiciones de que habiliten los dos refuerzos que llegaron en tiempo y forma.