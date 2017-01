El clásico para Argentino, el primero

Argentino tenía previsto jugar su primer amistoso de pretemporada el lunes pero fue cancelado y entonces Marcelo Vaquero se dedicó a hacer tareas con pelota, además de las físicas, con el plantel que dispone y que estaría próximo a completarse con los dos cupos de refuerzos que quedan disponibles.

Cancelado el amistoso, Vaquero y el presidente Daniel Mariatti ya están delineando el viaje a la costa atlántica, que finalmente no será en conjunto con Central Córdoba sino que irán cada uno por separado, en vistas de la delegación que debe mover cada uno. Eso sí, compartirán lugar de alojamiento cerca de Santa Clara del Mar y jugarán el viernes 20, a las 17, en el estadio de Camet Norte. El día anterior lo harán los otros integrantes de esta Copa Ascenso Federal: el organizador Atlético Santa Clara v. Banfield de Mar del Plata, del Federal C.

En tanto, sumados ya Gustavo Salgado y Diego Angorani, es probable que se incorpore Leandro Cabral, ex salaíto que viene de jugar en Rivadavia de Venado Tuerto, mientras que el restante saldría de otros ex: Facundo Reinoso o Franco Caraglio, que podría no irse a Chile. Brain Otero, de Adiur, aceptaría una oferta de Perú.