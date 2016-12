El Ciadi rechazó lademanda de una empresa alemana contra Argentina

El tribunal arbitral Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) rechazó la casi totalidad de un reclamo por 157 millones de dólares en concepto de indemnización de la empresa alemana Hochtief AG contra la República Argentina, informó la Procuración del Tesoro de la Nación.

El reclamo había sido presentado en noviembre de 2007 por la firma Hochtief Aktiengesellschaft, debido a su participación en Puentes del Litoral SA, una sociedad creada por inversionistas y accionistas extranjeros, a la que se le adjudicó en 1997 la concesión para la construcción, mantenimiento y operación del puente que une las ciudades de Rosario y Victoria.

La demandante argumentaba que se habían violado diversas obligaciones contenidas en el Tratado Bilateral de Inversiones celebrado en 1991 entre Argentina y la República Federal de Alemania, tales como la prohibición de expropiación o adopción de medidas injustificadas o discriminatorias y la obligación de dar trato justo y equitativo.

Ello debido a la adopción de medidas relativas al régimen tarifario (pesificación y congelamiento de peaje), explicó la Procuración del Tesoro de la Nación.

En su laudo final comunicado el 21 de diciembre último, el tribunal arbitral rechazó la mayoría de los reclamos de las demandantes (no hubo expropiación ni discriminación o medidas injustificadas), y "si bien consideró que había responsabilidad de la Argentina en lo relativo a no conferir a la demandante un trato justo y equitativo al no haber restaurado y reparado el equilibrio comercial que había sido garantizado en el contrato de concesión".