El cambio de look de Selena Gómez que ahora luce más divina que nunca

Selena Gomez no solamente tiene una trayectoria envidiable en la música, en el cine y en la televisión, la diva pop también es la reina indiscutible de Instagram y una de las estrellas femeninas con el cabello más hot de Hollywood.

No importa si lo lleva lacio, ondulado, con reflejos claros o con flecos, la melena de Gomez es perfecta, y de vez en cuando la intérprete de Hands To Myself juega con ella para transformar un poco su look.

Sin embargo, luego de salir de rehabilitación, reaparecer triunfante ante todos en los American Music Awards 2016 y reactivar su vida pública, parece que Gomez quiso renovar su imagen haciendo un gran cambio en su cabellera.