El blanqueo de capitales alcanzó hasta ahora a u$s 90 mil millones

El saliente ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, anunció ayer que hasta ahora ingresaron al blanqueo de capitales un récord de 90 mil millones de dólares y que se recaudaron 82 mil millones de pesos por penalidades. Calificó la operación como un "éxito indiscutible" de su gestión y "la más importante de la historia".

En su última conferencia de prensa como ministro, Prat Gay informó resultados del llamado régimen de sinceramiento fiscal, junto con el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Alberto Abad.

Distendido, el ministro anunció: "Hasta ayer a las 18 ingresaron 90 mil millones de dólares de activos, equivalente a 1,3 billón de pesos de pesos, de argentinos que decidieron acogerse a este programa".

Puntualizó que los 90 mil millones de dólares representan un 17 por ciento del PBI y que los 82 mil millones de pesos por penalidades equivalen al 1 por ciento de la actividad y que se abrieron 112 mil cuentas bancarias.

Señaló que se registraron 235 mil declaraciones juradas, se suscribieron bonos por 560 millones de dólares, principalmente el más largo de siete años y afirmó que la operación "supera cualquier blanqueo de la región, incluidos los de Brasil y Chile".

"Es un éxito indiscutible, es una señal de que las cosas están cambiando en la Argentina, va más allá de un equipo económico", puntualizó y comparó con los resultados del blanqueo llevado a cabo durante el kirchnerismo, en el cual se declararon 2.600 millones de dólares.

"Este ejercicio, que todavía no culminó, es 35 veces superior respecto de declaraciones de activos en el gobierno anterior", insistió y subrayó que el blanqueo "es casi el doble de los 52.500 millones de dólares que obtuvo Brasil".

Por su parte, Abad aclaró que para el éxito de la operación "hubo un contexto internacional amigable, se nos alinearon todos los planetas".

Indicó que en el organismo estuvieron dedicadas a esta operación unas 22 mil personas y sostuvo que 3 millones de personas ingresaron al sistema para obtener información.╠

"A los remolones de la primera ola, los va a motivar la segunda ola", indicó el funcionario y dijo que de las 1.700 personas con propiedades en Estados Unidos el 70 por ciento se incorporó al blanqueo.

Señaló que se declararon unos 18 mil inmuebles en el exterior, por 3.551 millones de dólares, equivalentes a 200 mil dólares por cada uno.

Prat Gay recordó que quienes tienen propiedades en el exterior podrán declararlas hasta el 31 de marzo y pagarán un recargo del 5 por ciento sobre el monto reconocido.╠

Según datos que maneja la Afip, sólo en Argentina existen 12.300 propiedades en "countries" cuyos titulares no las declararon en Bienes Personales. Además, y a través de bases de datos públicas, en Uruguay se detectaron 1.563 propiedades de argentinos que no están declaradas, y algo similar ocurre en Brasil, donde al menos 1.100 argentinos tienen propiedades, 142 de ellos por un monto conjunto de u$s 140 millones. mientras tanto, y a través de información de bases públicas, se conoció la existencia de 616 argentinos propietarios de bienes en Estados Unidos, con 775 inmuebles no declarados, por un valor de u$s 150 millones. Entre los propietarios, 223 lo tienen registrados a través de sociedades extrajeras y suman en total 317 inmuebles.

El saliente ministro de Hacienda aseguró que los resultados del blanqueo le permitirán a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) "tener los recursos necesarios para cumplir con la ley de reparación histórica a los jubilados durante 2017 sin tener necesidad de recurrir al Fondo de Garantías de Sustentabilidad".

A su tiempo, Abad afirmó que "ahora es tiempo del que sector financiero pueda traducir este dinero en desarrollo".

Prat Gay reconoció que los ingresos adicionales le servirán al gobierno nacional para mejorar el cierre de las cuentas públicas. Prometió, así, que al cierre de 2016 el déficit fiscal estará en el 4,8 por ciento, e incluso prometió que "puede estar una uñita por debajo".╠

"En once meses llevamos un déficit de 300 mil millones de pesos y necesitamos que en diciembre esté en el orden de los 78 mil millones y nos sentimos muy cómodos para cumplirlo", indicó el funcionario que esta semana dejará su cargo en Hacienda.

Un día después de que el presidente Mauricio Macri decidiera su salida del Gobierno, el ministro saliente Alfonso Prat Gay admitió ayer que su alejamiento obedeció a "diferencias muy concretas en el funcionamiento del equipo" y remarcó que por eso prefirió "dar un paso al costado".

Durante la conferencia en la que anunció los resultados del blanqueo, Prat Gay se refirió en dos oportunidades a su salida del gabinete. Y si bien la versión oficial del gobierno es que Macri le pidió la renuncia, el funcionario dijo que las "diferencias" lo llevaron a dar "un paso al costado", aunque en todo momento aclaró que "no hubo discusión, ni dudas, ni cambio de rumbo" y ratificó que continuará dentro del espacio político de Cambiemos.

"La foto del presidente y su ministro saliente, almorzando, en un momento de distensión en el Sur, no es la foto de un renunciante, ni un renunciado sino una foto de dos personas que intentan encontrar cuál es el mejor espacio hacia adelante y eso es lo que hay que ver y lo que tengo para transmitir", sostuvo el funcionario.

Así se refirió al almuerzo que compartió el lunes con Macri y su esposa, Juliana Awada, en Villa La Angostura, donde el jefe de Estado y su familia pasan las vacaciones.╠

Consultado sobre el desdoblamiento del Ministerio, Prat Gay no dio mayores precisiones y sostuvo que es "una decisión del presidente y es el que elige el ordenamiento de la cuestión y habrá tenido muy buenos motivos para hacerlo".╠

Asimismo, el funcionario nacional también se refirió a los dichos de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, quien consideró "correcto" el accionar del presidente Macri y señaló que había advertido "que podrían haber dificultades entre funcionarios que aspiran a la presidencia".╠

■□"Carrió es una voz, como tantas otras, muy calificada; además, le tengo un gran cariño a Lilita, con quien he trabajado", subrayó.