¿Cuánto dura un viaje en ascensor?, ojo que acá no se hace referencia a los segundos o al minuto que dura el traslado, porque en realidad lo que cuenta es la compañía que los transforma en un ascenso al paraíso o un descenso a los infiernos. Y tampoco está relacionado con la belleza o no de esa compañía. La cuestión mayor tiene que ver con los "accesorios" de la misma, como, por ejemplo, un perro. Por lo general son cuzcos chiquitos que entran al aparato nerviosos, olfateando y mirando con desconfianza, y como no se les marca un límite de entrada, tras las primeras olfateadas llenan el minúsculo recinto de agudos y lastimeros ladridos con los que quieren sacar patente de compadritos que copan la parada. Eso cuando no entran a grito limpio. Pero hay otra circunstancia afligente, más todavía. Los que usan el ascensor sin recordar qué perfume, y cuánto, se han puesto.

Hay perfumes florales, secos, tenues, pero también los hay pesados, asfixiantes, ni hablar de los que el reloj de la caducidad dejó de marcar el tiempo hace mucho, sí, los rancios, la luz mala del olfato. Así, transcurren los segundos y el involuntario y obligado partícipe de la odisea sensorial padece las de Caín. En vano tratará de contener la respiración porque el perfumado lo saludará, le preguntará cómo anda (¡Mal, mal, en este momento de lo peor!), requisitoria que no podrá agotarse en una sonrisa de compromiso, el requerimiento apunta más allá de las convenciones urbanas, hasta pareciera que hay un interés real. Quizás sea un buen tipo (por ahí tipa), qué culpa tiene, no se da cuenta. Por último, un clanc sonoro y una sacudida anuncian el fin cercano del suplicio. En medio de arcadas el sufriente se despide con una mueca que pretende ser sonrisa.