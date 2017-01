El alud de nieve en Italia dejó 29 muertos

Los rescatistas recuperaron ayer todos los cuerpos de las personas desaparecidas tras la avalancha que afectó un hotel en Italia, según informaron los servicios de emergencia, al confirmar que la cifra total de muertos es de 29.

Tras una serie de terremotos, el miércoles de la semana pasada un alud y las fuertes nevadas sepultaron el hotel Rigopiano, en la región de los Abruzos. En total 11 personas sobrevivieron y nueve de ellas fueron rescatadas con vida (los otros dos estaba n fuera del hotel), cuando ya habían transcurrido más de 40 horas del incidente. A partir de allí, los rescatistas sólo dieron con cadáveres de los desaparecidos.

Las tareas de rescate se enmarcaron en una controversia en torno a posibles errores durante las mismas.

Según algunos testimonios, las primeras llamadas de emergencia no fueron tomadas en serio, por pensarse que se trataba de una mentira. En un corte de audio se puede escuchar la voz desesperada de niños que habían quedado atrapados en el hotel. Su interlocutor les decía que había que comprobar primero en forma fehaciente lo que había pasado.

La fiscalía en Pescara ha abierto diligencias por homicidio imprudente. Pero el gobierno salió ayer en defensa de los rescatistas.

El primer ministro Paolo Gentiloni declaró que una investigación judicial dilucidará si durante el rescate se cometieron errores que retrasaron la puesta en marcha de la operación de rescate.

"El gobierno no teme a la verdad", dijo Gentiloni en su comparecencia ante el Senado en Roma. No obstante, dijo, no se debería buscar de inmediato un chivo expiatorio. Las fuerzas de rescate hicieron todo lo que estaba en su mano para salvar vidas, agregó.

Los bomberos extrajeron los cuerpos de una maraña de escombros, nieve helada, árboles, objetos, piedras, ramas. En la tarde del miércoles 18, cuando la avalancha descendió en el complejo de cuatro estrellas de Farindola había 40 personas: 28 invitados, entre ellos 4 niños, y 12 empleados, incluyendo al titular Roberto Del Rosso y refugiados senegalés Faye Dame.

Vincenzo y Georgia, los dos novios sobrevivientes, ayer dijeron que se encontraron bajo la nieve "sin entender qué había pasado. Tuvimos que comer hielo para sobrevivir".

Las primeras víctimas de la catástrofe en la montaña ya han sido enterradas.