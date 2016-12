El acuerdo por Formiliano está encaminado

Newell's tiene una grata noticia. Y es que está prácticamente definida la continuidad de Fabricio Formiliano en el plantel rojinegro. El defensor cumplió su préstamo de un año en el Parque y la intención de la directiva leprosa de extender el préstamo por seis meses está muy cerca de resolverse. Retenerlo fue una de las prioridades que solicitó Diego Osella y la dirigencia puso manos a la obra para complacerlo. El zaguero uruguayo terminó siendo el primer marcador central titular y tuvo un gran rendimiento en los últimos partidos. De esta manera, salvo algún imponderable de último momento, Formiliano seguirá jugando con la camiseta de Newell's.

Formiliano llegó a Newell's a principios de 2016 y en el inicio le costó adaptarse y lograr regularidad. Pero con el arribo de Diego Osella fue desplegando su mejor versión física y futbolística para así lograr continuidad en el segundo semestre y convertirse en un pieza vital de la defensa leprosa. Osella le dio toda la confianza y el uruguayo le pagó con solvencia.

"Yo quiero quedarme", aseguró el zaguero a principios de diciembre y de la mano con esta postura hizo todo lo posible para seguir en el Parque. La continuidad de Formiliano "está cerrada en un 90 por ciento. Incluso el jugador antes de viajar de vacaciones firmó la conformidad para seguir y ahora debemos rubricar el nuevo préstamo con Danubio de Uruguay. Hasta se podría decir que está todo muy avanzado con el club oriental, pero hasta que Danubio no firme el nuevo préstamo por seis meses no podemos darlo por cerrado", le confió a Ovación una fuente calificada del Parque.

Formiliano se afianzó en la defensa y conformó una dupla confiable con Néstor Moiraghi. El oriental tiene buen técnica para salir con la pelota prolija desde el fondo, es criterioso para no revolear el balón y además se muestra firme en la marca. Otra de sus virtudes es el juego aéreo en las dos áreas. Por todo esto Osella pidió expresamente que continúe.

En resumen el cuadro de situación es muy favorable a Newell's. Porque el jugador dio su consentimiento expreso para seguir y las charlas con Danubio están muy avanzadas de palabra. En este sentido, los próximos días serán decisivos para terminar de cerrar formalmente la continuidad por seis meses del zaguero uruguayo.

Osella no quiere desprenderse de ningún jugador de la columna vertebral del equipo y la salida de Diego Mateo por decisión propia debido a que se retiró de la actividad profesional ya le genera al DT el hecho de tener que buscar a un futbolista en la mitad de la cancha para suplantarlo. Pero todo indica que Formiliano seguirá siendo leproso al menos seis meses más.

Una producción de menor a mayor

Fabricio Orosmán Formiliano jugó en Newell's de menor a mayor. Debutó en la primera de Newell's

el 14 de febrero de 2016 cuando los rojinegros perdieron 2 a 0 ante Central en el Gigante de Arroyito

en la segunda fecha del torneo pasado. Aquel

partido jugó los 90 minutos

y el entrenador fue

Lucas Bernardi.

Luego, en el interinato

de Juan Pablo Vojvoda,

jugó desde el arranque contra Racing (L) 5-0 y

Boca Juniors (V) 1-4.

Ya con Diego Osella como entrenador, el futbolista uruguayo, en el campeonato anterior fue titular contra Unión (L) 1-1 el torneo pasado y frente a

Lanús (V) 0-3 mientras

que frente a Atlético Rafaela (L) 1-1 y Huracán (L) 1-0 ingresó desde el banco.

En tanto, en este campeonato jugó 9 de los 14 partidos: Atlético Tucumán (L) 3-1, Temperley (V) 0-0, Central (V) 1-0, Racing (V) 1-2, River (L) 1-0, Colón (V) 2-1, Banfield (L) 0-2, Talleres (V) 1-1 y San Martín (San Juan) (L) 6-1.

La dirigencia le abre las puertas a Mateo

Diego Mateo anunció de manera sorpresiva su retiro del fútbol profesional el último domingo en la goleada 6 a 1 ante San Martín de San Juan. Pero más tarde o más temprano podría seguir relacionado a Newell's. Es que desde la dirigencia no quieren apurar los tiempos, pero cuando Pomelo tenga ganas la idea es sumarlo a colaborar en el club. A fines de 2015, Mateo manifestó en diálogo con Ovación que "por ahí se me cruza por la cabeza qué haré el día de mañana porque el final está cerca. Hice el curso de técnico y el fútbol me apasiona. Lo que realmente me gustaría es seguir ligado con el fútbol en el tema de la formación, entrenar a los juveniles e infantiles".

Así es una chance que Mateo trabaje en el Parque.

Contrato mejorado

Si bien el director técnico leproso Diego Osella tiene contrato vigente hasta junio de 2017, la dirigencia leprosa está decidida a actualizar el vínculo y mejorarlo sustancialmente desde lo económico y que se extienda por un año. Es decir hasta diciembre de 2017. El propio presidente Eduardo Bermúdez anoche le confió a este diario que "el contrato será mejorado porque queremos que Osella trabaje contento en el club como se merece por todo lo que hizo". De esta manera, la entidad hará todo lo posible para seguir con el técnico que está realizando una gran campaña.