Un programa de radio hecho en la escuela

La charla aparece espontánea, distendida y dinámica, se ríen cuando algo no sale bien y también con el ruido que hace la puerta cada vez que se abre en el salón donde graban. Antes de salir al aire, las alumnas y los alumnos de 4º año del Colegio Adoratrices investigan y recopilan información sobre aquellos temas que más les preocupan, pero principalmente comparten su opinión con los compañeros y buscan ser escuchados por otros adolescentes. El programa se llama "Adora en vivo", las grabaciones se realizan en la escuela y luego se emiten cada quince días on line por Radioactiva, los martes a las 19.

Este proyecto escolar forma parte de la materia construcción ciudadana y participación, y surge a partir de la iniciativa de su profesor Marcelo Molina, quien incentivó el debate entre los y las estudiantes sobre temas de índole social como el bullying, la violencia de género y las adicciones, entre otros. "Les damos la libertad para que busquen información, recurran a estadísticas, experiencias de vida y entrevistas con especialistas, pero lo más importante es el intercambio entre ellos y esto es lo que más entusiasma al grupo", señala el docente. El programa sale al aire desde abril pasado con estudiantes de las especialidades de humanidades y economía, y en total conforman un grupo de trabajo de más de veinte.

Trabajar en equipo

Los temas a tratar se eligen entre todos, y luego se dividen en equipos de trabajo. Dos grupos conforman la mesa de debate y son sus voces las que representan al resto, sin embargo para que esto suceda otros estudiantes se ocupan antes de organizar las entrevistas, promocionar el programa o conseguir los sponsors para cubrir el costo mínimo del espacio, seleccionar la música o filmar y sacar fotos para publicar en las redes sociales. "Es un proyecto que requiere de la colaboración de todos, están quienes no se animan a hablar por la radio pero se ocupan de otras tareas", señala el profesor y destaca que durante el primer programa tuvieron casi mil oyentes, algo que los sorprendió por tratarse de un proyecto educativo on line. "Nos escuchan desde distintos lugares del mundo, tenemos oyentes en Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, y esto genera una motivación extra entre los chicos".

Aprendieron a diagramar un guión y consultan a un especialista que enriquece el tema que eligieron para debatir. Generalmente entrevistan a personas vinculadas con la institución escolar, es decir profesores, padres o madres que puedan aportar algo desde su lugar de trabajo o profesión. "En el caso de la inseguridad, por ejemplo, se entrevistó a un gendarme, y en bullying buscamos a alguien que nos contara su experiencia", especifica Molina.

La Capital presenció el programa que grabaron las alumnas la semana pasada sobre usos y riesgos de la tecnología, y que se emite este martes 11 de julio. Sofía Novasio, Rosina Scarabelli y Sol Falcón, acompañadas por Tiago Dos Reis, alumno invitado a participar en esta oportunidad, integran este grupo de debate que trató el tema con responsabilidad y sorprendió con sus reflexiones. "Este espacio nos ayuda a soltarnos, y estimula el compromiso con un proyecto y también con nuestros compañeros, los problemas que a veces tenemos en el curso desaparecen cuando nos unimos detrás de objetivos como este y que hacen que la radio salga bien", señala Sol, en su primera vez detrás del micrófono. "Queremos dar a conocer cómo piensa un adolescente, siempre a los padres les hace más ruido saber que hay otros que opinan igual que su hijo", agrega Sofía.

El otro equipo de debate está integrado por Sofía Tineo, Pilar Márquez, Valentina Fonseca y Camila Carossi, que en quince días hablarán sobre drogadicción. "Está bueno que podamos hablar entre adolescentes de ciertos temas que nos interesan, por eso también importa que vayamos por otros cursos preguntando de qué quieren que hablemos. Estamos acostumbrados a recibir información de la tele o por internet pero no es lo mismo cuando tratamos entre pares las cosas que nos pasan o esas situaciones que nos preocupan", explica una de las estudiantes.

"Aprendimos a hablar pausado, mejorar la dicción y no decir malas palabras, tampoco podemos hablar como si estuviéramos en casa de una amiga", dicen las alumnas, quienes admiten que al principio se mostraron nerviosas frente al micrófono. Saben que esta experiencia además es positiva para mejorar su oralidad, presentarse a futuro en una entrevista de trabajo o exponer un proyecto en la universidad. "La radio nos completa en todo sentido", valoran.

Más sobre los temas

"La idea es ser más desestructuradas al hablar entre nosotras y debatir. Cada una investiga sobre el tema y luego lo comparte con sus compañeras; y si alguien encuentra información diferente, está bueno que podamos participar y opinar de lo que dice la otra", coincide el grupo agradecido de la oportunidad que les brinda la escuela de concretar este proyecto. En los próximos programas tratarán el alcoholismo, la pobreza y la sexualidad, además de otras problemáticas como la anorexia, la bulimia o el bullying, convencidas que al hablarlas alguien puede mejorar su autoestima.

En este desafío de expresar al aire sus pensamientos y sentirse escuchadas, también se refieren a los adultos. "Cuando nuestros padres eran chicos, no se hablaba de ciertos temas o no se trataban en la familia con la libertad que podemos hacerlo hoy en día, entonces instalarlos en la radio es una posibilidad de abrir el diálogo", agrega Pilar. Para la mayoría de las que participan en este proyecto no se trata de otra materia. "A veces los adultos no le dan tanta importancia a algunas cosas que nosotros sí, haciendo radio también nos educamos en valores y crecemos", aporta Sofía.

El programa "Adora en vivo" se escucha online en www.radioactivarosario.com cada quince días los martes a las 19, o bien se puede acceder a programas que ya se emitieron en el mismo sitio, a través del link podcast.

Aire Joven, un espacio que llega a todo el país

Aire Joven es un espacio promovido por la Defensoría del Público que invita a chicos y chicas de todo el país a protagonizar un informe radiofónico mensual para profundizar en aquellos temas que les interesan, preocupan e interpelan.

"Aire Joven. Nuestras voces, nuestras provincias, nuestros temas" invita a profundizar en aquellas temáticas que forman parte de la agenda de las infancias y las juventudes de nuestro territorio, a adentrarse en el cómo y en el porqué de los acontecimientos que los convocan y tienen como protagonistas. La propuesta pretende complejizar los modos en que son representados los chicos y las chicas, promover tratos no discriminatorios ni estigmatizantes, evitar las miradas adultocéntricas y aportar a la participación de los más jóvenes en la construcción de una agenda pública. Cada informe tiene una duración de 28 minutos y está dividido en cuatro bloques que abordan algún aspecto del tema trabajado. En junio el informe mensual fue sobre "La cultura del hip hop".

Para participar de Aire Joven, escribir a: airejoven@defensadelpublico.gob.ar Más informes en defensoriadelpublico.gob.ar