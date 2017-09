Un equipo de líderes a nivel nacional

El coordinador general del Área de Tutorías, César Orsetti cuenta que lo convocaron para trabajar en ese espacio porque es de los docentes que siempre plantea las preocupaciones de los estudiantes y propone ideas y estrategias para cambiar las cosas que no funcionan: "Yo digo que a mí me humanizaron, me llevaron para las ciencias sociales. Yo era muy estructurado, iba a estudiar ingeniería y de golpe pasé a estudiar matemática y de matemática pasé a estudiar profesor porque me di cuenta que me interesaba más pensar en los demás y no tanto en mí". Recuerda que la iniciativa arrancó en 2005 con el Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería (Promei), un programa del Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias para combatir el déficit de ingenieros en el país, frenar la deserción y promover la inscripción en las "ciencias duras". El profesor considera que para lograrlo lo más importante es contener a los estudiantes y trabajar con sus preocupaciones. "Si un alumno se va porque descubre que era otra su vocación no nos molesta. Pero si de verdad quieren estudiar ingeniería, no podemos dejar que se vayan por un motivo personal o académico".