Un documental le pone música a los soldados de Malvinas

En el marco de la Inauguración del Parque "Héroes de Malvinas" en el ex Batallón 121 (Ayacucho y República de Israel), mañana a las 18.30 se estrena el documental "Lo que teníamos en la cabeza", que narra las historias íntimas de los integrantes del Centro de ex soldados combatientes de Rosario. El film recupera los testimonios de ex soldados combatientes en Malvinas para reconstruir parte de sus vidas, tomando a la música como hilo conductor del relato.